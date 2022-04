‘Vida sentimental’, parte I

“Es que todo en la vida me va bien, menos mi vida sentimental”. Con esa expresión, “vida sentimental” o bien “vida amorosa”, nos tendemos a referir a nuestra relación de pareja, o la falta de tal. Pero ¿sí sabemos que una relación de pareja no tiene mucho que ver con sentimientos y emociones verdad? Digo, el amor no es un sentimiento. Perdón. Creo que acabo de romper una cantidad considerable de burbujas. Sorry, not sorry.

Es que pensar que la vida de pareja, o la relación, es un asunto sentimental es justo parte del problema, porque en el primer momento en que ya no me sienta bien (contenta, enamorada, y así) pienso que algo está fallando en la relación y, aparte, probablemente culpo al otro.

Bien. Todo empieza con el enamoramiento, un proceso bioquímico, parte de nuestro instinto animal, que asegura la propagación de la especie. Hay discusiones sobre si la propagación de nuestra especie es algo deseable aún. Yo pienso que sí, y ¡el estado de enamoramiento me encanta! ¡No hay estado de apendejamiento más divertido! Es necesario y lo merecemos. Después viene la construcción de una relación, del espacio de vida en el cual dos personas conviven y hacen vida en común. Es el espacio donde se construye el amor, que sigue sin ser un sentimiento sino un estado interno y una decisión.

Saber esto nos ayuda a alejarnos del “amor romántico” que nos ha dado en la madre a diestra y siniestra en la vida, y a acercarnos a una opción de una relación madura de convivencia y colaboración. De decisión. Y este tema continuará el viernes...