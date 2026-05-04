Viento en calentador climático

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Opinión
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    Viento en calentador climático
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Vienen, hasta estos lares vernáculos, denuncias, peticiones de extradición, extranjeras y vecinas, contra funcionarios coludidos con mercados ilícitos

El viento frío viene a calentarse a una cálida primavera norteña.

No le importó que fuera ya mayo.

Se acompañó de llovizna para no ser mal recibido.

https://vanguardia.com.mx/opinion/los-hoyos-en-el-cuarto-barril-IH20413597

“La próxima vez vendré con niebla”, dijo al ver que ya el sol reclamaba su clima... Vientos de frialdad se cuelan, cambiando calidez y tibieza primaveral en gélido clima de origen polar. También hay, en este globo terráqueo, trazador de espirales en el espacio curvado, vientos bélicos fríos de represalias interminables, en reciprocidad de odio, muerte y destrucción.

VIENTOS PENALES DESDE EL NORTE

Vienen, hasta estos lares vernáculos, denuncias, peticiones de extradición, extranjeras y vecinas, contra funcionarios coludidos con mercados ilícitos. No son sólo individuales, sino colectivas, con nombres y fotos de presuntos cómplices de mandatarios, beneficiarios de sobornos por prebendas, omisiones o permisiones, torciendo el poder delegado por votantes y contribuyentes para bien público.

Gobierno y soberanía padecen secuestro por amenaza. Las aportaciones ciudadanas van a satisfacer apetitos delincuenciales. La oferta epicéntrica, con amplio espectro mundial, desde acá, busca la demanda del norte, extendida y creciente.

INVIERNO CON POCO ABRIGO

El clima de la seguridad se vuelve gélido. Aun cuando se abran oportunidades y se diversifiquen exportaciones estableciendo nuevas alianzas, la corrupción e impunidad siguen en plena vigencia subrepticia. Y se esfuman los fondos para presupuestos necesarios.

El presidente Donald, empujado a destitución y juicio político, exigido por gente que votó y aun por sus mismos partidarios, solicita extradición para llevar a juicio a culpables funcionarios sinaloenses para que reciban merecida sanción. Todo con llovizna de narrativas en pugna y pruebas aún desaprobadas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/condiciona-eu-ayuda-a-mexico-a-extradiciones-de-narcos-HA20468816

PAUSA, LENTITUD, SILENCIO

Es el no hacer que se concentra en el ser. Es percepción, captación, contemplación, concentración y atención. Es alto, pausa, receptividad. Es profundidad, es vuelo hacia el horizonte que siempre avanza. Es plenitud presente: recibirte, escucharte, aprovecharte, disfrutarte y agradecerte. Nada falta. No hay prisa. No hay todavía. Sólo el ya. No imaginas, no piensas, no recuerdas, no planeas. No es vacío, sino plenitud. Por la fe, no encuentras algo, sino que te encuentra Alguien que te habita y hace amanecer tu yo en un nosotros que parece abarcarlo todo en amor, alegría y paz...

TÉ CON FE

– ¿Por qué la soledad no existe?

– Porque cuando pareces estar solo es cuando puedes acompañar a todo lo que existe próximo, presente, cercano, pequeño e inmediato.

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Luferni

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El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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