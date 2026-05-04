Viento en calentador climático

“La próxima vez vendré con niebla”, dijo al ver que ya el sol reclamaba su clima... Vientos de frialdad se cuelan, cambiando calidez y tibieza primaveral en gélido clima de origen polar. También hay, en este globo terráqueo, trazador de espirales en el espacio curvado, vientos bélicos fríos de represalias interminables, en reciprocidad de odio, muerte y destrucción.

VIENTOS PENALES DESDE EL NORTE

Vienen, hasta estos lares vernáculos, denuncias, peticiones de extradición, extranjeras y vecinas, contra funcionarios coludidos con mercados ilícitos. No son sólo individuales, sino colectivas, con nombres y fotos de presuntos cómplices de mandatarios, beneficiarios de sobornos por prebendas, omisiones o permisiones, torciendo el poder delegado por votantes y contribuyentes para bien público.

Gobierno y soberanía padecen secuestro por amenaza. Las aportaciones ciudadanas van a satisfacer apetitos delincuenciales. La oferta epicéntrica, con amplio espectro mundial, desde acá, busca la demanda del norte, extendida y creciente.

INVIERNO CON POCO ABRIGO

El clima de la seguridad se vuelve gélido. Aun cuando se abran oportunidades y se diversifiquen exportaciones estableciendo nuevas alianzas, la corrupción e impunidad siguen en plena vigencia subrepticia. Y se esfuman los fondos para presupuestos necesarios.

El presidente Donald, empujado a destitución y juicio político, exigido por gente que votó y aun por sus mismos partidarios, solicita extradición para llevar a juicio a culpables funcionarios sinaloenses para que reciban merecida sanción. Todo con llovizna de narrativas en pugna y pruebas aún desaprobadas.