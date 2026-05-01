Los hoyos en el cuarto barril

¿Cuarta reincidencia en el mismo tropieza histórico de la fallida ética nacional? La independiente, la revolucionaria, la reformista han tenido su estilo propio de corrupción, de soborno, de peculado, de sustracción, de robo y latrocinio en los bienes económicos que pertenecen a los gobernados al pueblo, a la ciudadanía, a los mandantes en una vida ya, pretendidamente, democrática. Ahora, por cuarta vez, se descubre y se denuncia lo inocultable.

¿POR CUARTA OCASIÓN?

Se han multiplicado los enriquecimientos que se presentan como inexplicables porque su explicación sería poner al descubierto todas las complicidades, en base y cúpula, que hicieron posible el saqueo en tsunami pandémico.

Parece que ha permanecido el saqueo por cuarta ocasión, si se suma el huachicoleo fiscal disimulado, en niveles de cientos de miles de millones de pesos, desaparecidos y con rastros escamoteados.

¿INVASIÓN O SUPLENCIA PERMITIDA?

Respecto a la delincuencia, que se reconoce siempre organizada, se ve como urgente: investigar a encargados, señalar responsables, presentar pruebas y aplicar la ley. Sería un trayecto impecable de saneamiento, no solo económico sino sobre todo ético. por depurador de instituciones y burocracia contaminada.

La propuesta del norte se presenta simplista.

“Nada contra tu soberanía porque no lo hago sin permiso. No es invasión para quitarte terreno. Sería solo ingreso permitido con fuerza que, ahora sí, sea suficiente para abatir delincuencia. Y ya”.

Ya es más inteligente permitir, ahora, el ingreso de milicia extranjera sin armas, solo para preparar, en estrategia y táctica, a militares nacionales. Es, por lo pronto, lo más útil que se puede aceptar. Mejor que tener que viajar hasta allá a capacitarse.

TIRONEO PARA YA NO DISPARAR

El lado de Irán tiene que firmar la promesa de no iniciar ningún nuevo proceso hacia arma nuclear, después de entregar todo el uranio, sin dejar nada escondido y dejar libre para todos el estrecho, ahora bloqueado. Todo para durar en los próximos años, con fecha de caducidad.