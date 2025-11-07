Viuda de Carlos Manzo buscará gubernatura de Michoacán en el 2027 y arrasará

Les platico? Arre!

El primer dato que les tengo en EXCLUSIVA, es que Carlos Manzo fue asesinado por lo que en el argot se conoce como “omisión” de dos elementos MUNICIPALES encargados de su protección.

Uno de ellos fue quien disparó contra el asesino material, violando los protocolos que ordenan el “aseguramiento” del tirador, más nunca su abatimiento.

Esto se hará público dentro de dos semanas o antes; por lo pronto, ya lo leyeron aquí.

Ahora sí, con la venia de mis fuentes BIC -porque no saben fallar- les comparto detalles de la reunión privada que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sostuvo en Palacio Nacional con CSP:

- No solo será ungida como alcaldesa de Uruapan, para terminar el periodo de su marido, sino que contendrá por la gubernatura de Mïchoacán en el 2027 y va a ganar arrolladoramente, SIEMPRE Y CUANDO NO PASE A LAS FILAS DE MORENA.

- Cuidando las formas, la misma CSP ya la reconoce como alcaldesa INDEPENDIENTE de Uruapan.

- Durante la reunión, la presidenta fue suficientemente elegante, política y diplomática, para NO insinuar siquiera que la viuda de Carlos Manzo forme parte de MORENA.

- Pero cuando Grecia fue acompañada por un séquito de ayudantes hacia la salida, dejó claro que no aceptará esa condición bajo ninguna circunstancia.

- A partir de que Grecia llegó al Palacio Nacional, solo CSP tiene más seguridad que ella y toda su familia.

OTRA EXCLUSIVA NACIONAL:

Los bonos de Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Mïchoacán, están peor que nunca y más aún después de que este morenista de bragueta -luego les platico por qué le llamo así- pidió la ayuda de AMLO, su mentor, ante el vendaval que se le vino encima por los asesinatos de Bernardo Bravo y Carlos Manzo.

Desde ahora es ya un cadáver político.

CAJÓN DESASTRE:

- El siguiente citado a audiencia en el Palacio Nacional será Alfredo Ramírez Bedolla, en una reunión que deliberadamente no será tan privada y en la que estarán presentes: Omar García Harfuch y los altos mandos de SEDENA, la SEMAR y la Guardia Nacional.