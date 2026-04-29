En 1956, hace justamente 70 años, desapareció la zona roja de la calle de Terán. Estaba a tres cuadras escasas de la Catedral, a un costado de lo que es hoy la Secretaría de Finanzas, de modo que las suripantas regían sus horarios por las campanadas del reloj catedralicio, que se oían muy bien, sobre todo de noche y con viento favorable.

Me valí de una trampa, lo confieso. Este artículo trata de las casas de mala nota de Saltillo. Pero poner de título “Congales” se habría visto feo. En cambio “Con Gales” sugiere un tema inglés, de la nobleza, y eso sí puede pasar.

Nadie decía entonces: “Vamos a Terán”. Eso se oía mal, no como las campanas. Todos decían: “Vamos a Tiricuas”. Eso significaba ir a la zona de tolerancia. Había ahí notables cabarets, como “El vaivén” y “El columpio del amor”. Otro, de más pretensiones, se llamaba el “Royal”. Cierta noche no había en ese establecimiento orquesta para que bailaran los parroquianos con las daifas. A la madama del establecimiento se le ocurrió encender el radio, y a su música danzaron las parejas. Pero dieron las 12 de la noche, y se escuchó el Himno Nacional. Las parejas, sin inmutarse, bailaron con cachondo estilo las marciales notas compuestas por don Jaime Nunó.

A los burdeles de Terán acudía la clase media y baja. Para los ricos había otros lugares, regidos por señoras de gran fama. Una de esas madamas se llamaba –o se ponía– Santa, como la desdichada heroína de Gamboa. Sitio de gente de más posibles era también “El egipcio”, buena casa de mala nota cercana a la Alameda. Esa casa tenía una fachada como si la hubiera hecho Cecil B. de Mille, inspirada en los templos de Karnak.

La “Quinta Olguita”, por el rumbo de San Lorenzo, al sur, era el congal de los políticos. Ahí se decidían cuestiones importantes. Con una muchachona sentada en las rodillas y una botella de Hennessy en la mesa, cierto gobernador “palomeó” la lista que le presentaron para escoger a quienes serían candidatos a alcaldes. Así se hacían las cosas antes de que viniera la democracia, efímero bien que ahora está siendo aniquilado por la 4T.

Otro congal ilustre era el “California”. En cierta ocasión fue agasajado ahí un militar de alta graduación. Para corresponder a la fineza, el mílite llevó la siguiente noche a la banda del 40 Regimiento, a cuyas notas danzaron los presentes las melodías de moda. Ese lugar, el California, era sitio muy preferido por los contrabandistas. Porque entonces había contrabandistas en Saltillo: de azúcar, de ixtle, de cera de candelilla, de alcohol, que traían en grandes camiones, clandestinamente, a fin de no pagar los tributos que el gobierno imponía por el transporte de esas mercancías.