Vocabulario para sustos

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    CUARTOSCURO

Se habla de ‘terroristas’ y se abre un abanico de implicaciones

Ya se hablaba de maleantes, delincuentes, pandilleros y más.

Pero ingresa al vocabulario un término explosivo. Se habla de “terroristas” y se abre un abanico de implicaciones. En su semántica, la palabra incluye cometer o formar parte de actos de violencia.

Incluye intimidación o coerción sistemática con el fin de generar pánico en la población. Inclusive presionar a un gobierno o alcanzar objetivos políticos.

Recuperaciones sorprendentes

Lo explosivo del término está en que, en el país vecino del norte, hay la criticable legislación que considera lícito atacar al terrorismo en cualquier país, si hay consecuencias mortales en el propio.

¿INVASIÓN SIN ANEXIÓN?

Empieza a mencionarse, como amenaza, otro término improvisado. Se habla de posible “invasión”. Históricamente, significa meter tropas violentamente a un territorio ajeno, con intenciones de anexión por fuerza.

En el caso, el término apropiado podría ser “operación militar”, que supone el consentimiento y aun la invitación del país que padece la violencia interna.

Como alternativa viable, se empieza a hablar de “capacitación” en estrategias. Se enviaría a la milicia, escogida acá, para ser capacitada allá. Así, la operación militar ya no sería extranjera, sino nacional.

TAREAS URGENTES NO ATENDIDAS ALLÁ

Se suma a esto último la sugerencia de realizar operaciones en aquel país para combatir tanto la “adicción” creciente como el que se sigan armando aquí los llamados “terroristas” con armas conseguidas allá.

La palabra más sabia en el vocabulario podría ser “concertación”. Coloquio permanente para ofrecer terapia efectiva a este padecimiento de frontera común.

Así, mejor que telefonemas interpresidenciales y párrafos iracundos de red social, se borrarían esos términos explosivos para llamar a todo por su nombre y dedicarse cada gobierno a las tareas peculiares y acertadas. Así se ahuyentaría todo riesgo de precipitaciones destructivas.

Deshumanización evitable

RODEO NORTEÑO SALTILLENSE

Casi se llenan los hoteles de esta capital. El imán del evento, con ambiente México-tejano, atrae visitantes de todos los puntos cardinales.

Sombrero de ala con ondulaciones, botas recias, pantalón de mezclilla con cinturón de gran hebilla, paliacate al cuello o medallón de herradura al frente. Igual puede ser jinete o espectador. No faltan damas ensombreradas con falda de cuero y botas estilizadas.

Los minutos sobre el toro son un zarandeo de círculos, con saltos y sacudidas. Se soportan con manos al aire, con inclinaciones y acostadas hasta que se produce una ladeada inicial que deja atorado el pie o sobreviene el empuje que dispara al jinete a maromear en la arena. La codicia del toro terco es vencida por el atrevimiento de los rescatadores intrépidos. En los tendidos grita, aplaude, se asusta y ríe un público entusiasta de gran afición...

Rodeo Saltillo se consolida como el mejor de México y pone a la capital de Coahuila en el mapa internacional

TÉ CON FE

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Luferni

Luferni

El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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