Vocabulario para sustos

Incluye intimidación o coerción sistemática con el fin de generar pánico en la población. Inclusive presionar a un gobierno o alcanzar objetivos políticos.

Pero ingresa al vocabulario un término explosivo. Se habla de “ terroristas ” y se abre un abanico de implicaciones. En su semántica, la palabra incluye cometer o formar parte de actos de violencia.

Ya se hablaba de maleantes, delincuentes, pandilleros y más.

Lo explosivo del término está en que, en el país vecino del norte, hay la criticable legislación que considera lícito atacar al terrorismo en cualquier país, si hay consecuencias mortales en el propio.

¿INVASIÓN SIN ANEXIÓN?

Empieza a mencionarse, como amenaza, otro término improvisado. Se habla de posible “invasión”. Históricamente, significa meter tropas violentamente a un territorio ajeno, con intenciones de anexión por fuerza.

En el caso, el término apropiado podría ser “operación militar”, que supone el consentimiento y aun la invitación del país que padece la violencia interna.

Como alternativa viable, se empieza a hablar de “capacitación” en estrategias. Se enviaría a la milicia, escogida acá, para ser capacitada allá. Así, la operación militar ya no sería extranjera, sino nacional.

TAREAS URGENTES NO ATENDIDAS ALLÁ

Se suma a esto último la sugerencia de realizar operaciones en aquel país para combatir tanto la “adicción” creciente como el que se sigan armando aquí los llamados “terroristas” con armas conseguidas allá.

La palabra más sabia en el vocabulario podría ser “concertación”. Coloquio permanente para ofrecer terapia efectiva a este padecimiento de frontera común.

Así, mejor que telefonemas interpresidenciales y párrafos iracundos de red social, se borrarían esos términos explosivos para llamar a todo por su nombre y dedicarse cada gobierno a las tareas peculiares y acertadas. Así se ahuyentaría todo riesgo de precipitaciones destructivas.