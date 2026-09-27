Y de regalo recibimos miel y jabones de laboriosas abejas, tan productivas como el personal de Ecolimpio...

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    Y de regalo recibimos miel y jabones de laboriosas abejas, tan productivas como el personal de Ecolimpio...
    30 aniversario del Grupo Ecolimpio. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

Plácido DETONA Crónica de una historia anunciada desde hace 30 años

¿Les platico? ¡Arre!

José Alfredo Apess Iga, director general / CEO de Grupo Ecolimpio, no lo pudo decir más nítidamente: esta empresa ha crecido verticalmente a pesar de los obstáculos y lo seguirá haciendo.

Durante su mensaje, agradeció el empuje del personal actual, de los que continúan sus carreras en otras empresas y de quienes ya no están entre nosotros.

Por supuesto, reconoció la visión de negocio y responsabilidad social de Daniel Calvert Martínez, socio fundador y presidente del Consejo de Administración, y de su familia.

Mención especial tuvieron los clientes y proveedores de Ecolimpio, quienes son considerados por esta empresa como aliados estratégicos en una cruzada por el bienestar de México que busca trascender generacionalmente.

$!Al centro, Daniel Calvert, fundador de Ecolimpio, con Plácido y su hijo Rodrigo Garza. A la izquierda, Armando Fuentes Aguirre, Catón, gran amigo de los Grupos Ecolimpio y DETONA.
Al centro, Daniel Calvert, fundador de Ecolimpio, con Plácido y su hijo Rodrigo Garza. A la izquierda, Armando Fuentes Aguirre, Catón, gran amigo de los Grupos Ecolimpio y DETONA. Grupo Detona

José Alfredo dedico una parte muy emotiva de su mensaje a las familias del personal de Ecolimpio.

Se refirió a las esposas, los esposos, las parejas, los hijos, los padres, que aguantaron a pie firme las desveladas y trasnochadas de quienes hacen posible el logro de llegar a 30 años de vida como empresa.

La conmemoración tuvo lugar en el Centro de Convenciones Pabellón M, de Monterrey, ciudad que se convirtió para estos días en parte de Nuevo León, porque se dieron cita personalidades de la empresa, de la política y del gobierno de Coahuila, toda vez que el cuartel general de Ecolimpio está en Saltillo.

Muchos invitaron llegaron de varias partes del País, lo cual le dio a este evento un carácter nacional e incluso internacional, porque me tocó platicar con gente que vino de Estados Unidos e incluso de Europa.

Esa es la trascendencia de un grupo de empresas que ha forjado una historia y los cimientos para que -como dijo José Alfredo- sean los primeros 30 años.

$!Ecolimpio y Coca Cola operan en el sector de sustentabilidad e industria en México, contra los tres diablitos, contaminación, desechos peligrosos y falta de respeto a la Naturaleza.
Ecolimpio y Coca Cola operan en el sector de sustentabilidad e industria en México, contra los tres diablitos, contaminación, desechos peligrosos y falta de respeto a la Naturaleza. Grupo Detona

En otra parte de su mensaje provocó sonrisas por todos lados, algunas medio nerviosas, cuando dijo que Ecolimpio tiene un solo jefe, que es el cliente.

Alguien en la mesa que nos fue asignada comentó que el mismo criterio opera hacia los proveedores.

Las exigencias de los entornos en que se desenvuelve Ecolimpio crecen y dicho Grupo aspira a ser algo más que un participante.

”Las estrellas son nuestra brújula”, dijo, elevando hacia arriba su mirada.

$!La bandera de Ecolimpio ondea en pro de la Patria que heredaremos a nuestras generaciones futuras.
La bandera de Ecolimpio ondea en pro de la Patria que heredaremos a nuestras generaciones futuras. Grupo Detona

Conocí hace menos de un mes a José Alfredo. A Daniel desde hace más de un año, lo mismo que a Emiliano, nieto del fundador, quien forma parte del staff de articulistas de Grupo DETONA-

$!Los invitados al 30 Aniversario de Ecolimpio recibimos como regalo, mieles y jabones elaborados a base del producto de las laboriosas abejas, tan productivas como el personal de dicho Grupo. Diseño, Edwin SL
Los invitados al 30 Aniversario de Ecolimpio recibimos como regalo, mieles y jabones elaborados a base del producto de las laboriosas abejas, tan productivas como el personal de dicho Grupo. Diseño, Edwin SL Grupo Detona

Se trata de un equipo que tiene bien claros sus objetivos... y los están cumpliendo.

Ecolimpio no tiene más remedio que seguir expandiéndose. Cuenta con bases firmes para conseguirlo y un escenario lleno de retos que estimula a todo su personal, a sus directivos y fundadores.

Nos gustó mucho formar parte de esta celebración y agradecemos la deferencia de habernos invitado.

Grupo Ecolimpio va a seguir creciendo, sin cambiar la esencia de lo que es y de dónde viene.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza, quien -por cierto- es productora de una de las mieles de más calidad que se dan en los campos y colmenas de SLP, en sus límites con Zacatecas.

- Por lo pronto hoy, deseo a todos ustedes un plácido domingo.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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