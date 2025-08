Y tú, ¿puedes reír? De risas, sonrisas, y neurotransmisores del bienestar (no son propuestas de la 4T)

¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la risa? No la sonrisa, sino la risa. ¿Cómo sucede? Hace un rato estaba pidiendo la cotización de los exámenes médicos que requiero (de rutina) y algo dijo un compañero al joven que me atendía. El joven se rió. Una risa suave y espontánea. No soltó ni una carcajada, pero sí se rió, y yo sentí una sonrisa asomarse a mi rostro, también espontánea y muy alegre. Toma poco ponernos contentos. No hablo de felicidad, sino de sentirnos contentos, aunque sea momentáneamente. A la vez me quedé con la curiosidad de cómo será el mecanismo de la risa. Es algo que nos sucede, no lo proponemos.

Me dice el internet que la risa es una respuesta a una infusión repentina de los neurotransmisores del bienestar (serotonina y dopamina) al cerebro. Es una reacción mayormente involuntaria, como saltar al asustarse o tener piel de gallina. Suelo decir que es difícil hacerme reír, y me suena lógico puesto que la serotonina, en mi cerebro, se reabsorbe y requiero medicamento para que esto no suceda. No tiendo a ser una persona feliz y a veces me doy cuenta de que hace mucho que no me he reído.

Con esta información entiendo porque dicen que la risa es terapéutica. Y claro que lo es. Incluso el momento de risa suave de otra persona me puso contenta. Le agradezco al momento y al joven por brindarme un ratito de ligereza cuando no estaba ni contenta ni triste. Andaba en los pendientes. A veces el disparo de neurotransmisores de bienestar en otros se contagia. Eso es parte de la belleza de la condición humana, cuando nos permitimos tocar por lo que sucede frente a nosotros. A veces es risa, a veces es tristeza o enojo o miedo o dolor o compasión. Los seres humanos podemos compartir tanto, y sin embargo nos dedicamos a la separación, a la división, a la destrucción.

Esta mañana mi vida cruzó por la vida de otra persona. Y me llevó buscar conocimiento sobre mis respuestas naturales que, gracias al tratamiento médico, he recuperado. Y tú, ¿cómo vas?