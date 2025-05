¡Ya ganamos! Comicios judiciales ya tienen resultados, sólo falta la elección

En el Poder Judicial de Coahuila ya están listos los resultados de los próximos jueces y magistrados, solamente falta la elección. ¡Y arreglado, Matamoros!

La más grande de las farsas que han tenido lugar en esta tierra está a punto de culminar este próximo 1 de junio, día de la elección del Poder Judicial a nivel federal y también en el estado.

El sistema de elección de magistrados y jueces de Coahuila, aun cuando existe un procedimiento de carrera judicial desde tiempos de Eliseo Mendoza, había sido dejado al exclusivo ánimo del Ejecutivo en turno, quien designaba de acuerdo con perfiles sugeridos: políticos a quienes debía favores, amigos entrañables y, en ocasiones, pero muy raras, a personajes que dotaran al Poder Judicial de prestigio y fama.

Desde 2006 hasta este año, las designaciones de altos funcionarios judiciales obedecieron al capricho y estado de ánimo de Rubén “N”, quien palomeó a los magistrados y hasta a algunos jueces. Y, al parecer, en esta elección popular de 2025, llevó mano en la mayoría de los candidatos.

La farsa inició desde la misma convocatoria, que incluyó algunas trampillas y formas de protección, a saber: por un lado, a los candidatos de a pie se les obligó a la obtención de la certificación de perfil judicial idóneo, es decir, una evaluación, pero a los que quisieran repetir el cargo, como Mery Ayup, el pase fue automático y sin necesidad de más requisitos, aun cuando en la elección al cargo que hoy ostentan no pudieran comprobar experiencia judicial, como consta en la reglamentación de la carrera judicial. Es más, sin que hubieran pisado antes un juzgado, para hacer el cuento corto.

La segunda trampilla estribó en las famosas listas, es decir, aquellas en las que constan los candidatos que propone cada Poder: Ejecutivo, Judicial y Legislativo (o de alabanza, traducido al coahuilteco), ya que un candidato podía ser propuesto en las tres listas sin ningún problema y aparecer, por ende, en todas las opciones de la boleta electoral (pos’ así qué chiste, dijo Kiko).

Pero, ¿cuál es el miedo para tener que llegar a esta farsa sin límite? Es evidente que la elección judicial no será una fiesta de la democracia al estilo de una para presidente de la república, gobernador o alcalde. Por eso, los analistas del gobernador y grillos de banqueta aconsejaron cerrar lo más posible el filtro, para evitar que algún morenista se colara, debido a la posibilidad de la movilización de masas que ya tiene ese partido en Coahuila y que propinó una madriza en las elecciones de 2024 al PRI.

Por lo que era necesario blindar las elecciones, sobre todo porque los perfiles de la mayoría de los candidatos a magistraturas (salvo dos o tres excepciones) no garantizaban popularidad ni pasarían el filtro del perfil honesto, imparcial, sabiduría jurídica y decencia. Vamos, que pudieran identificar los electores.

Para nadie es un secreto que algunos candidatos a magistrados del Tribunal Superior de Justicia no poseen el perfil suficiente para ser electos y, por el contrario, en sus funciones han sido fuertemente cuestionados por ineficiencia y modorra, por cómplices del silencio y la omisión, y por ignorancia legal. Porque el único requisito pirata que cumplen es el padrinaje.

Jesús Flores Mier, en todos sus cargos anteriores ha dejado pendientes, incluso 500 expedientes como fiscal anticorrupción, según la actual fiscal. Su carrera ha sido patrocinada por el conde de Sierra Nevada. Yesca Garza −otra de las gentes del conde−, como encargada del CRIH, convirtió su labor en la protección de los victimarios y su aberración ante los grupos de búsqueda.

Capítulo aparte merece el actual presidente del TSJ, impuesto por Riquelme, de quien es amigo, pero no tiene experiencia judicial alguna: fue elegido por su perfil de especialista en relaciones públicas. Sin embargo, su ambición lo hace perder piso ante Manolo.

Mery es un buen tipo, pero ignora de leyes y procesos. Cabe resaltar el resbalón que dio en la Feria del Libro con la presentación del libro de las constituciones de Coahuila, entre ellas la de 1852, y de la que dijo: “Qué lástima que no hubieran incluido a Torreón”, hasta que alguien le recordó que esa ciudad no había sido fundada aún. Algunos de los detractores internos soltaron la especie y me comentaron: “Qué te cuento, si Mery cree que los ‘Sentimientos de la Nación’ es el título de una telenovela turca de las que pasan en Imagen TV”. ¡Haya cosa!

Bueno, en esas estamos con el Poder Judicial de Coahuila y su traviesa elección. Que Diosito y el papa León XIV nos agarren confesados. Queda dicho.