Zaragoza, de Coahuila: el héroe de la soberanía

Ahora Coahuila es de Zaragoza, pero Ignacio es de Coahuila.

Le tocó nacer en aquel gran territorio de Coahuila y Zacatecas, precisamente en Bahía Espíritu Santo, que ahora, en Texas, es Goliad.

Sabemos que su victoria como general fue en Puebla, donde las armas nacionales se cubrieron de gloria al derrotar a las tropas francesas invasoras de Napoleón III , en 1862.

Ahora que se habla tanto de soberanía nacional, se recuerda esa victoria como un símbolo del rechazo al extraño enemigo que “osare profanar con su planta estos suelos”.

La batalla fue en tierra poblana, con la acometividad de los indígenas tarascos, cuya intrepidez agresiva acobardó a los mílites franceses. Prefirieron huir en desbandada.

El caballito en la Alameda es montado por la gallarda efigie del vencedor. Es recia presencia en medio de la arboleda, tan visitada de nuestra población.

LA SOBERANÍA PERSONAL

Ahora, en otros territorios de la nación, es constantemente atacada la soberanía personal, y no todos los asediados logran el contraataque capaz de rechazo total. No es invasión extranjera, sino violencia vernácula. Ya no de caballería o infantería artillada, sino de motos ametrallantes de inmediata huida.

Se aplauden los porcentajes que van disminuyendo unidades en los cuadros estadísticos, gracias a los enjambres de refuerzo coordinado y concentrado.

Los inmigrantes que aún quedan allá, del otro lado, quizá estén teniendo una celebración ya un poco desangelada porque han sido muchos los desalojados, los devueltos y los deportados.

LO CANCEROSO Y LO ORGÁNICO

No todo crecimiento es saludable. Cuando las naciones llegan a estar verdaderamente unidas para vivir una integral prosperidad compartida, son como un organismo vivo.

Todo crecimiento ha de ser proporcionado y con beneficio solidario. Si sólo se busca un desarrollo excluyente y mantenerse a flote hundiendo a otros, es crecimiento canceroso, tumoral, enfermizo y dañino.

Sólo el escarmiento puede detenerlo, si no es culebra que devora su propia cola o barca que acumula pesca para hundirse.

MAYO FIESTERO

Se celebra a los trabajadores, a los militares, a los matachines, a las mamás, a los maestros y a los estudiantes.

Son días de reconocimiento, de valoración y aprecio. Se felicita, se bendice, se ora, se regala y se discursea. Se cae en la cuenta de carencias y omisiones, y lo mejor es que se renuevan propósitos de mejor estima y consideración.

TÉ CON FE

-¿Cómo quisiéramos al próximo sucesor de San Pedro?

-Pues mira, que progrese conservando y conserve progresando, que tenga ortodoxia y ortopraxis, que no sea de izquierda o de derecha, sino ambidextro, que armonice lo jerárquico con lo carismático, que no acentúe nomás lo obsoleto ni subraye sólo lo novedoso... No extremoso, pues, sino centrado y nunca confuso, sino siempre claro, uniendo justicia a misericordia...