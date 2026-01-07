¿Lo vas a jugar? Fortnite confirma colaboración con personajes de la serie South Park

En definitiva, Fortnite está poniendo “toda la carne al asador” en su séptima temporada. Y es que no bastó con la incorporación del mundo mágico de Harry Potter, la skin de Kim Kardashian y la participación de Lisa en Fortnite Festival; ahora el videojuego suma a la serie animada South Park como un nuevo universo y conjunto de personajes para la batalla.

Una vez más, el videojuego desarrollado por Epic Games tomó por sorpresa a los jugadores. Aunque desde finales de 2025 ya se especulaba sobre esta colaboración, fue este miércoles cuando se anunció de manera oficial el cruce con South Park. La noticia se dio a conocer a través de un tráiler que combina animación original con escenas de gameplay, evocando el recordado episodio de World of Warcraft de la producción creada por Trey Parker y Matt Stone.

En el video, los personajes de Cartman, Kyle, Stan y Kenny aparecen jugando Fortnite, mientras Butters permanece fuera de la partida, situación que detona una secuencia narrativa fiel al humor característico de la serie. Posteriormente, el Profesor Caos irrumpe con la Vara de la Verdad y provoca que el autobús escolar se transforme en el icónico vehículo del battle royale, transportando a los personajes directamente a la isla del juego.