¿Lo vas a jugar? Fortnite confirma colaboración con personajes de la serie South Park
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Por primera vez el juego permitirá escuadrones de cinco jugadores, además de la llegada de Toallín como compañero interactivo, entre otras novedades a partir del viernes
En definitiva, Fortnite está poniendo “toda la carne al asador” en su séptima temporada. Y es que no bastó con la incorporación del mundo mágico de Harry Potter, la skin de Kim Kardashian y la participación de Lisa en Fortnite Festival; ahora el videojuego suma a la serie animada South Park como un nuevo universo y conjunto de personajes para la batalla.
Una vez más, el videojuego desarrollado por Epic Games tomó por sorpresa a los jugadores. Aunque desde finales de 2025 ya se especulaba sobre esta colaboración, fue este miércoles cuando se anunció de manera oficial el cruce con South Park. La noticia se dio a conocer a través de un tráiler que combina animación original con escenas de gameplay, evocando el recordado episodio de World of Warcraft de la producción creada por Trey Parker y Matt Stone.
En el video, los personajes de Cartman, Kyle, Stan y Kenny aparecen jugando Fortnite, mientras Butters permanece fuera de la partida, situación que detona una secuencia narrativa fiel al humor característico de la serie. Posteriormente, el Profesor Caos irrumpe con la Vara de la Verdad y provoca que el autobús escolar se transforme en el icónico vehículo del battle royale, transportando a los personajes directamente a la isla del juego.
¿QUÉ PASÓ CON SOUTH PARK?
De acuerdo con la descripción oficial del tráiler publicada por Epic Games, las skins de Cartman, Kenny, Stan, Kyle y Butters llegarán a la tienda interna de Fortnite el próximo 9 de enero de 2026. Cada personaje contará con un diseño exclusivo, adaptado al estilo visual del juego mediante armaduras tipo mecha para integrarse de forma coherente a la jugabilidad.
El material promocional también confirma la llegada de A.W.E.S.O.M.-O como una de las variantes más destacadas, así como la versión del Profesor Caos de Butters. Además, se integrará a Toallín como acompañante interactivo, los Cheesy Puffs como consumibles dentro de las partidas y la Vara de la Verdad como un objeto legendario, inspirado en los videojuegos de rol ambientados en el universo de South Park.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Se acabó el misterio! Ficha Disney a Teagan Croft y a Milo Manheim para el live action de ‘Enredados’
Otro de los elementos centrales será la apertura de Cartmanland, una zona temática basada en el parque ficticio visto en la serie, la cual permanecerá disponible desde el inicio de la colaboración y hasta el 5 de febrero de 2026.
La colaboración también traerá ajustes en la experiencia de juego. Según información oficial de Epic Games, se habilitarán listas de partidas para equipos de cinco jugadores, una modificación poco habitual que permitirá escuadras más grandes durante el evento. Todo este contenido forma parte de la Temporada 7, que inició a finales de 2025 tras una mini temporada colaborativa con Los Simpson. (Con información de El Universal)