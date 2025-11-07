¡A facturar con la nostalgia! Confirma Warner Bros. que lanzará la película ‘Gremlins 3’ en 2027

Los traviesos y adorables Gremlins regresarán al cine con una nueva película que marcará el renacer oficial de la franquicia a 41 años de su debut en el cine. Fue precisamente la empresa Warner Bros. que anunció que ‘Gremlins ‘3 llegará a las salas el 19 de noviembre de 2027 y tiene en su equipo de producción a Steven Spielberg como productor ejecutivo y Chris Columbus, director de Harry Potter y la Piedra Filosofal, al frente de la dirección y producción. El proyecto fue confirmado por David Zaslav, CEO y presidente de Warner Bros. Discovery, durante una conferencia telefónica con inversores, donde también reveló que el guion estará a cargo de Zach Lipovsky y Adam Stein.

¿DE QUÉ TRATARÁ ‘GREMLINS 3’? Kristie Macosko Krieger y Holly Bario producirán para Amblin Entertainment, junto con Michael Barnathan y Mark Radcliffe de 26th Street Pictures. ”Pocas películas son tan queridas e icónicas como Gremlins, y estamos muy emocionados de traerla de vuelta tanto para los fans de toda la vida como para una nueva generación. Es un privilegio trabajar junto a Steven (Spielberg), Chris (Columbus) y todo el equipo creativo, y esperamos que el público disfrute de la próxima entrega de la magia, el caos y la ternura de Gremlins en 2027”. señaló Jesse Ehrman, presidente de desarrollo y producción de Warner Bros. Pictures. Estrenada en 1984 bajo la dirección de Joe Dante y escrita por Columbus, la película original combinó el terror y la comedia navideña para contar la historia de Billy, un joven que recibe como mascota a un adorable Mogwai, con tres reglas fundamentales: no exponerlo a la luz, no mojarlo y no alimentarlo después de la medianoche.

LEGADO EN LA CULTUTRA POP Gremlins se convirtió en un éxito rotundo de taquilla, recaudando más de 212 millones de dólares en todo el mundo, y fue una de las películas que motivó la creación de la clasificación PG-13 en Estados Unidos, según Variety. Su secuela, ‘Gremlins 2: La Nueva Generación (1990)’, tuvo un desempeño más modesto con 41 millones de dólares, pero se ganó con el tiempo un estatus de película de culto entre los fans del cine ochentero.

Se confirma una tercera parte de #Gremlins dirigida por Chris Colombus y producida por Steven Spielberg para el 2027https://t.co/ULP412WleV pic.twitter.com/OW6tVuf1yN — De Series y Cine (@DeSeriesYT) November 6, 2025