¿De qué tratará? Afina Disney detalles para la filmación de ‘Hocus Pocus 3’

La temporada spooky y previa a Halloween vuelve a poner en tendencia a los clásicos del cine de esta época, entre ellos ‘Hocus Pocus’, conocida en México como ‘Abracadabra’. Estrenada en 1993, la película tuvo su esperada secuela en 2022, convirtiéndose en una de las favoritas del catálogo de Disney+. Por ello, no sorprende que la compañía ya prepare una tercera entrega centrada en las icónicas ‘Brujas Sanderson’. Fue la propia Bette Midler, quien da vida a la poderosa y temperamental ‘Winifred Sanderson’, quien confirmó que Disney ya tiene muy avanzado el proyecto de la tercera película inspirada en las brujas de Salem. “Ya sabes, enviaron un guión, y gran parte era brillante”, declaró la estrella estadounidense en una charla reciente con Andy Cohen.

¿CUÁNDO ESTRENA ‘ABRACADABRA 3’? Aunque todavía no hay fecha confirmada de estreno, se espera que la cinta llegue próximamente a la plataforma o a las salas de cine. El proyecto es una realidad, pues fue confirmado en 2023 por los propios ejecutivos de Disney. “Así que me emocioné mucho, y ahora estamos tratando de determinar qué es, dónde estará, cuánto costará y todos esos detalles logísticos”, explicó Midler, quien volvería a encabezar la historia. La actriz estaría acompañada nuevamente por Kathy Najimy, como ‘Mary Sanderson’, y Sarah Jessica Parker, como ‘Sarah Sanderson’, en esta nueva entrega. Muy pronto podrían revelarse más detalles sobre el elenco o el inicio de la filmación.