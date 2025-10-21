¿De qué tratará? Afina Disney detalles para la filmación de ‘Hocus Pocus 3’

/ 21 octubre 2025
    ¿De qué tratará? Afina Disney detalles para la filmación de ‘Hocus Pocus 3’
    Aventura. Tras el éxito de ‘Abracadabra 2’, Disney prepara una nueva historia ambientada en Salem que promete más hechizos, humor y nostalgia para los fans. FOTO: ESPECIAL

La protagonista Bette Midler aseguró que ya leyó el guión y lo describió como una historia ‘brillante’.

La temporada spooky y previa a Halloween vuelve a poner en tendencia a los clásicos del cine de esta época, entre ellos ‘Hocus Pocus’, conocida en México como ‘Abracadabra’. Estrenada en 1993, la película tuvo su esperada secuela en 2022, convirtiéndose en una de las favoritas del catálogo de Disney+. Por ello, no sorprende que la compañía ya prepare una tercera entrega centrada en las icónicas ‘Brujas Sanderson’.

Fue la propia Bette Midler, quien da vida a la poderosa y temperamental ‘Winifred Sanderson’, quien confirmó que Disney ya tiene muy avanzado el proyecto de la tercera película inspirada en las brujas de Salem.

“Ya sabes, enviaron un guión, y gran parte era brillante”, declaró la estrella estadounidense en una charla reciente con Andy Cohen.

¿CUÁNDO ESTRENA ‘ABRACADABRA 3’?

Aunque todavía no hay fecha confirmada de estreno, se espera que la cinta llegue próximamente a la plataforma o a las salas de cine. El proyecto es una realidad, pues fue confirmado en 2023 por los propios ejecutivos de Disney.

“Así que me emocioné mucho, y ahora estamos tratando de determinar qué es, dónde estará, cuánto costará y todos esos detalles logísticos”, explicó Midler, quien volvería a encabezar la historia.

La actriz estaría acompañada nuevamente por Kathy Najimy, como ‘Mary Sanderson’, y Sarah Jessica Parker, como ‘Sarah Sanderson’, en esta nueva entrega. Muy pronto podrían revelarse más detalles sobre el elenco o el inicio de la filmación.

¿DE QUÉ TRATARÁ?

En la primera parte de la saga, la historia exploró el amor y la importancia de la familia, mientras que la cinta de 2022, protagonizada por Whitney Peak, se centró en la amistad y el valor de la unión.

Abracadabra 2 se convirtió en la película original más vista de Disney+ tras su estreno, con 2,700 millones de minutos reproducidos durante su primer fin de semana, de acuerdo con la revista Variety.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

