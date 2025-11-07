¿Dónde comprarlas? Mattel presenta las muñecas oficiales de ‘Kpop Demon Hunters’ de Netflix

La emoción por tener en las manos las muñecas oficiales de ‘Rumi’, ‘Zoey’ y ‘Mira’, protagonistas de ‘Kpop Demon Hunters’, alcanzó su punto más alto luego de que Mattel revelara las primeras imágenes de la colección, junto con su precio y fecha de lanzamiento. A través de su portal Mattel Creations, la compañía presentó el set especial, generando una ola de comentarios entre coleccionistas y fanáticos en redes sociales, especialmente tras confirmarse su lanzamiento para octubre de 2026. Las llamadas “Guerreras Kpop” tendrán su versión coleccionable premium, producida bajo la línea Mattel Creations, reconocida por ofrecer piezas de edición limitada con materiales y acabados de alta calidad, distintas a las muñecas de línea regular destinadas al juego.

¿CUÁNDO SALEN A LA VENTA LAS MUÑECAS DE ‘KPOP DEMON HUNTERS’? La compañía informó que el set incluirá exclusivamente a las tres protagonistas —Rumi, Zoey y Mira— con los atuendos del performance final de la película, además de las armas que cada una utiliza para combatir a los demonios en la historia. La preventa comenzará el 12 de noviembre en el sitio mattelcreations.com, y será necesario registrarse previamente para poder adquirir el paquete. Los envíos se realizarán a partir de octubre de 2026. El costo del set completo será de $3,300 pesos mexicanos, más gastos de envío desde Estados Unidos.

MÁS MUÑECAS DE ‘KPOP DEMON HUNTERS’ Esta línea especial de Mattel, dedicada principalmente a coleccionistas, ha tenido lanzamientos exitosos como “La Llorona”, dentro de la colección Barbie Día de Muertos. De acuerdo con el propio portal, este set será solo el primero de varios lanzamientos inspirados en ‘Kpop Demon Hunters’, ya que Mattel y Netflix firmaron un acuerdo de colaboración millonario para continuar desarrollando nuevas figuras durante 2026.