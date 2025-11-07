¿Dónde comprarlas? Mattel presenta las muñecas oficiales de ‘Kpop Demon Hunters’ de Netflix

/ 7 noviembre 2025
    ¿Dónde comprarlas? Mattel presenta las muñecas oficiales de ‘Kpop Demon Hunters’ de Netflix
    Lanzamiento. Las muñecas de ‘Kpop Demon Hunters’ llegan en edición de lujo con detalles inspirados en la película de Netflix; Mattel iniciará su preventa este noviembre a través de su sitio oficial. FOTO: MATTEL

De acuerdo con información oficial, las figuras saldrán a la venta exclusivamente en el sitio de Mattel Creations

La emoción por tener en las manos las muñecas oficiales de ‘Rumi’, ‘Zoey’ y ‘Mira’, protagonistas de ‘Kpop Demon Hunters’, alcanzó su punto más alto luego de que Mattel revelara las primeras imágenes de la colección, junto con su precio y fecha de lanzamiento.

A través de su portal Mattel Creations, la compañía presentó el set especial, generando una ola de comentarios entre coleccionistas y fanáticos en redes sociales, especialmente tras confirmarse su lanzamiento para octubre de 2026.

Las llamadas “Guerreras Kpop” tendrán su versión coleccionable premium, producida bajo la línea Mattel Creations, reconocida por ofrecer piezas de edición limitada con materiales y acabados de alta calidad, distintas a las muñecas de línea regular destinadas al juego.

¿CUÁNDO SALEN A LA VENTA LAS MUÑECAS DE ‘KPOP DEMON HUNTERS’?

La compañía informó que el set incluirá exclusivamente a las tres protagonistas —Rumi, Zoey y Mira— con los atuendos del performance final de la película, además de las armas que cada una utiliza para combatir a los demonios en la historia.

La preventa comenzará el 12 de noviembre en el sitio mattelcreations.com, y será necesario registrarse previamente para poder adquirir el paquete. Los envíos se realizarán a partir de octubre de 2026.

El costo del set completo será de $3,300 pesos mexicanos, más gastos de envío desde Estados Unidos.

MÁS MUÑECAS DE ‘KPOP DEMON HUNTERS’

Esta línea especial de Mattel, dedicada principalmente a coleccionistas, ha tenido lanzamientos exitosos como “La Llorona”, dentro de la colección Barbie Día de Muertos.

De acuerdo con el propio portal, este set será solo el primero de varios lanzamientos inspirados en ‘Kpop Demon Hunters’, ya que Mattel y Netflix firmaron un acuerdo de colaboración millonario para continuar desarrollando nuevas figuras durante 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Experiencia Stranger Things llega a CDMX; fechas y boletos

Cabe recordar que la secuela de la película fue confirmada recientemente, aunque su estreno en streaming está previsto hasta 2029, y los detalles de la trama aún permanecen bajo reserva.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

