A la espera de un cierre épico! ¿A qué hora se estrena el episodio final de Stranger Things en México?
La serie protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard y Noah Schnapp llega a su fin tras una recepción agridulce de los tres episodios previos al desenlace
No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Este miércoles 31 de diciembre se estrena el episodio final de Stranger Things. El cierre de la historia es uno de los más esperados, no sólo por la sólida base de fans de la serie producida por los hermanos Duffer y Netflix, sino también por el público en general.
Luego de semanas de especulación y de una recepción agridulce por parte de la crítica y los espectadores tras el estreno de los episodios 6, 7 y 8, el desenlace llegará este miércoles 31 de diciembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
Titulado ‘The Right Side Up’ —’El Lado Correcto’ en español—, este episodio pondrá punto final a las aventuras del grupo de amigos que comenzó con tres niños buscando a su compañero desaparecido, para después crecer e involucrar a más adolescentes y adultos en la misión de descifrar, enfrentar y vencer a Vecna.
¿QUÉ PASARÁ EN EL FINAL DE STRANGER THINGS?
Con un emotivo tráiler final, Netflix elevó las expectativas rumbo al desenlace, pese a que los episodios anteriores generaron una ola de críticas, principalmente por el peso narrativo otorgado a la historia de Will y su confesión sobre su orientación sexual.
Sin embargo, el último avance deja claro que habrá abundante acción en las más de dos horas que durará el capítulo final de la serie que debutó en 2016.
“Necesito que pelees una vez más. La vida ha sido muy injusta contigo. Te fue arrebatada tu infancia, has sido atacada y manipulada por personas horribles, pero no te han derrotado. Pelea por los días brillantes que están por venir, pelea por un mundo más allá de Hawkins... acaba con esto”, se escucha decir al personaje de David Harbour a su “hija” Once, mientras se hace un repaso de los momentos más intensos de las batallas del programa.
REGRESANDO PARA DECIR ‘ADIÓS’
Tras una espera de varios años, la serie regresó el pasado 26 de noviembre para dar cierre definitivo a la historia de ciencia ficción en torno al misterioso Upside Down y a las aterradoras experiencias vividas por los habitantes del ficticio pueblo de Hawkins.
Además de su impacto cultural, ‘Stranger Things’ impulsó las carreras de actores como Sadie Sink, Joe Keery y Maya Hawke, y consolidó a Winona Ryder como una de las figuras más representativas de Hollywood.