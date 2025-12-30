A la espera de un cierre épico! ¿A qué hora se estrena el episodio final de Stranger Things en México?

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Este miércoles 31 de diciembre se estrena el episodio final de Stranger Things. El cierre de la historia es uno de los más esperados, no sólo por la sólida base de fans de la serie producida por los hermanos Duffer y Netflix, sino también por el público en general.

Luego de semanas de especulación y de una recepción agridulce por parte de la crítica y los espectadores tras el estreno de los episodios 6, 7 y 8, el desenlace llegará este miércoles 31 de diciembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Titulado ‘The Right Side Up’ —’El Lado Correcto’ en español—, este episodio pondrá punto final a las aventuras del grupo de amigos que comenzó con tres niños buscando a su compañero desaparecido, para después crecer e involucrar a más adolescentes y adultos en la misión de descifrar, enfrentar y vencer a Vecna.