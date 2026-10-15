‘A lo mejor le hacía falta un papá’... Laura Zapata vuelve a la polémica tras hablar del caso Sasha Sokol - Luis de Llano e involucró a Thalía (video)

Las declaraciones surgieron luego de que le preguntaran por la serie Timbiriche , estrenada en ViX el 9 de octubre, y la manera en que retrata el vínculo entre la cantante y el productor. Algunos críticos cuestionaron que la historia presentara a la adolescente como quien tomó la iniciativa para acercarse al adulto.

La actriz Laura Zapata volvió a generar controversia tras opinar sobre la relación que mantuvieron Sasha Sokol y Luis de Llano , cuando la cantante tenía 14 años y el productor, 39. Durante un encuentro con reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la intérprete hizo comentarios sobre una posible ausencia paterna que provocaron críticas en redes sociales.

“Era una niña, no puede seducir a un señor de tantos años más, casi 20”, afirmó.

Zapata rechazó esa interpretación, pero después planteó una explicación sobre los motivos que, desde su perspectiva, pudieron influir en la relación.

Sin embargo, la actriz añadió una frase que detonó el rechazo de numerosos usuarios: “A lo mejor a Sasha le gustaban los señores. A lo mejor le hacía falta un papá: muchas jovencitas que no tienen papá buscan una imagen paterna, un señor que las apoye, quiera y apapache”.

Aunque reconoció que desconocía la vida personal de Sokol, Zapata también cuestionó a la madre de la cantante por no haber intervenido.

“Perdona la palabra, pero sí son chingaderas, era una niña de 14 años. ¿Pero dónde estaba la mamá? ¿Por qué la mamá la dejaba?”, expresó.

LAURA ZAPATA RECUERDA EL ROMANCE DE THALÍA

Para explicar su postura, la actriz recordó la relación que su hermana Thalía mantuvo con Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y productor musical.

Ambos se conocieron en 1989, cuando la cantante tenía 19 años y él rondaba los 40. Díaz Ordaz produjo los primeros dos discos de Thalía como solista y su relación se prolongó durante cuatro años.

La pareja llegó a comprometerse, pero no se casó. Alfredo Díaz Ordaz murió el 15 de diciembre de 1993 a causa de hepatitis C, mientras Thalía grababa la telenovela Marimar.

Al establecer una comparación entre ambas historias, Zapata sostuvo que a su hermana también pudo haberle faltado una figura paterna, pues su padre murió cuando ella era niña.

“A Thalía le faltaba papá, ¿no? Su papá se murió muy joven. Digo, cuando era ella una niña”, comentó.

La actriz aclaró que no pretendía asegurar que esa fuera la causa de la relación. También afirmó que vio a su hermana enamorada y describió a Díaz Ordaz como una buena persona.

CRÍTICAS A LA SERIE DE TIMBIRICHE

Las declaraciones de Zapata se sumaron a las críticas que ha recibido la producción de ViX por representar la relación entre Sokol y De Llano.

Las conductoras Flor Rubio y Ana María Alvarado cuestionaron el enfoque de la serie, mientras que el actor Mauricio Martínez criticó el uso de la historia como una “narrativa comercial”. Joanna Vega-Biestro, por su parte, señaló que “usan una historia con morbo para entretener”.

Ante los cuestionamientos, el productor ejecutivo Pablo Cruz defendió el proyecto y aseguró que se construyó “a partir de información pública y una investigación periodística”.

La discusión también reavivó el debate sobre la representación de las víctimas de violencia sexual y la responsabilidad de las producciones audiovisuales al contar experiencias reales.

LA CORTE CONFIRMÓ LA CONDENA CONTRA LUIS DE LLANO

El caso también tiene un antecedente judicial. En 2022, Sasha Sokol presentó una demanda civil por daño moral contra Luis de Llano, después de que el productor reconociera públicamente la relación que mantuvo con ella cuando era menor de edad.

En mayo de 2023, un juzgado condenó al productor. Posteriormente, el 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó por unanimidad el amparo directo en revisión 34/2024 promovido por De Llano y dejó firme la condena.

La resolución estableció que las acciones civiles relacionadas con abuso sexual contra menores no prescriben, debido a que sus consecuencias pueden prolongarse durante años.

La sentencia también contempló una disculpa pública, un curso de sensibilización sobre género y la obligación de abstenerse de volver a referirse públicamente a Sokol. Según la información proporcionada, el incumplimiento de estas medidas derivó en la detención administrativa del productor el 2 de septiembre de 2026.

La cantante ha señalado que donará la indemnización que reciba a una fundación de apoyo a víctimas de violencia sexual.