¿Ahora qué hizo? Sorprende Ángela Aguilar en A GRAMMY Celebration of Latin Music cantando en inglés

Cada día parece surgir un nuevo tema de conversación alrededor de la familia Aguilar. Ya sea por declaraciones, decisiones personales o presentaciones públicas, el apellido se mantiene en el centro del debate, y 2025 ha sido uno de los años más polémicos. La reciente participación de Ángela Aguilar en A GRAMMY Celebration of Latin Music no fue la excepción.

La cantante, de 22 años, sorprendió al público al mostrar una imagen muy distinta a la que había manejado hasta ahora, además de interpretar un tema completamente en inglés. Aunque su actuación ocurrió hace semanas, la transmisión televisiva del evento provocó que los comentarios sobre su presentación se viralizaran en redes sociales.

Ángela interpretó ‘You’re No Good’ como parte del homenaje a la cantante Linda Ronstadt. En los videos que circulan en plataformas digitales se le observa luciendo un entallado vestido oscuro, acompañado de un maquillaje con sombras ahumadas en tonos negros intensos que crearon un efecto smokey eye profundo y sensual, complementado con un peinado estilo wet look.