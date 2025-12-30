¿Ahora qué hizo? Sorprende Ángela Aguilar en A GRAMMY Celebration of Latin Music cantando en inglés

Show
/ 30 diciembre 2025
    ¿Ahora qué hizo? Sorprende Ángela Aguilar en A GRAMMY Celebration of Latin Music cantando en inglés
    Actuación. Con un vestido negro de lentejuelas y un look rockero, la cantante mexicana marcó un cambio de imagen en su aparición en los Grammys. FOTO: INSTAGRAM@ÁNGELAAGUILAR

La esposa de Christian Nodal interpretó You’re No Good durante el homenaje a Linda Ronstadt, y su participación se viralizó en redes sociales por su cambio de imagen

Cada día parece surgir un nuevo tema de conversación alrededor de la familia Aguilar. Ya sea por declaraciones, decisiones personales o presentaciones públicas, el apellido se mantiene en el centro del debate, y 2025 ha sido uno de los años más polémicos. La reciente participación de Ángela Aguilar en A GRAMMY Celebration of Latin Music no fue la excepción.

La cantante, de 22 años, sorprendió al público al mostrar una imagen muy distinta a la que había manejado hasta ahora, además de interpretar un tema completamente en inglés. Aunque su actuación ocurrió hace semanas, la transmisión televisiva del evento provocó que los comentarios sobre su presentación se viralizaran en redes sociales.

Ángela interpretó ‘You’re No Good’ como parte del homenaje a la cantante Linda Ronstadt. En los videos que circulan en plataformas digitales se le observa luciendo un entallado vestido oscuro, acompañado de un maquillaje con sombras ahumadas en tonos negros intensos que crearon un efecto smokey eye profundo y sensual, complementado con un peinado estilo wet look.

APUESTA POR OTRO ESTILO

El vestuario de Ángela consistió en un vestido negro ajustado y brillante, confeccionado con lentejuelas y cristales que destellaban bajo las luces del escenario. El diseño tipo halter, de cuello alto y sin mangas, incluyó una abertura pronunciada en la pierna derecha que realzó su silueta.

La prenda finalizaba con flecos irregulares que aportaron movimiento y un escote con transparencias sutiles, dando como resultado un look de elegancia rockera, muy alejado de los tradicionales atuendos regionales con los que suele ser identificada.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Regalo decembrino! Presumen Claudia Martín y Carlos Said el nacimiento de su hijo Máximo

La hija de Pepe Aguilar expresó sentirse agradecida y honrada por haber participado en el evento junto a otros artistas latinos. “Muy honrada y agradecida de ser parte de A GRAMMY Celebration of Latin Music, que se transmitirá por CBS. Compartir esta noche con tantos artistas latinos increíbles fue muy especial para mí, y poder cantar en inglés lo hizo aún más significativo. Celebrando nuestra música, nuestras raíces y la alegría de unirnos a través del canto”, escribió la cantante en sus redes sociales.

Tras concluir su gira Libre Corazón, Ángela Aguilar ha compartido en plataformas digitales diversos momentos en familia junto a sus padres, hermanos y, por supuesto, su esposo Christian Nodal, con quien contrajo matrimonio civil en julio de 2024. La pareja tiene previsto realizar su ceremonia religiosa en 2026. (Con información de El Universal)

Temas


Espectáculos
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Ángela Aguilar

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los hechos que encendieron el debate, transformaron la forma de ver las cosas y cambiaron las estructuras de una era, para dar paso al nuevo año 2026.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

true

Tren Interoceánico: Será AMLO condenado por sus malas obras
Anuario 2025: Los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder
Misión. Chris Hemsworth vuelve como Thor en un avance que deja ver el lado más humano y temeroso del ‘Dios del Trueno’.

¡Ahora con Thor! Estrena Marvel nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después
Consulta el calendario oficial SEP 2026 y conoce la fecha exacta del regreso a clases para kínder, primaria y secundaria tras las vacaciones decembrinas

Calendario oficial SEP 2026... ¿Cuándo regresan de vacaciones los estudiantes de kínder, primaria y secundaria?
Una recopilación de logros locales y regionales.

¡Brilló Saltillo en el espectáculo! 2025: el año del glamour, música, gastronomía y más
true

La desaparición del Paraíso