Aimee Mann convierte en canciones la novela “Girl, Interrupted”

Se convirtió en “ Queens of the Summer Hotel ”, 15 canciones creadas para una adaptación teatral aún por ocurrir de la novela “Girl, Interrupted” (“Inocencia interrumpida”), las memorias de Susannah Kaysen sobre su hospitalización psiquiátrica a fines de la década de 1960 . El álbum sale el viernes bajo el sello de Mann, SuperEgo Records.

“Simplemente había una sensación de urgencia y no estoy muy segura de por qué. Como una fiebre literal. Hubo canciones que escribí en un día, lo cual no es para nada lo mío ”, dice la artista. “ Una vez que empecé realmente a concentrarme en ello, se convirtió en mi vida por un tiempo ”.

“Girl, Interrupted” trata sobre los casi dos años que Kaysen pasó confinada en el Hospital McLean, una exclusiva institución psiquiátrica en Massachusetts. El éxito literario, publicado en 1993, contiene vívidos retratos de otros pacientes y ayudó a impulsar la discusión sobre cómo Estados Unidos trata las enfermedades mentales. También fue llevada al cine en una película de 1999 protagonizada por Winona Ryder y Angelina Jolie, quien obtuvo un Oscar por su papel de reparto.

Mann, quien se dio a conocer con el grupo ’Til Tuesday y ganó un Premio de la Academia por su trabajo en la banda sonora de “Magnolia”, comenzó con el libro, marcando pasajes que pensó que serían canciones o escenas interesantes que posiblemente podrían traducirse en momentos musicales.

“Mi idea era que cada personaje tuviera una canción, algo así como ‘A Chorus Line’, donde cada personaje hablaba de su propia relación con el tema general”, dice Mann.

Así que “In Mexico” es un retrato de un personaje del libro que vivió en México y se inyectaba anfetamina. “Burn It Out” trata sobre un personaje que se prendió fuego. Una mención en el libro de que los poetas Sylvia Plath y Robert Lowell también habían sido tratados en el mismo hospital psiquiátrico motivó la canción “Robert Lowell and Sylvia Plath”.

Mann tituló el álbum “Queens of the Summer Hotel” para que pudiera ser independiente del álbum que pueda llegar a grabar un elenco de “Girl, Interrupted”. Sacó el nombre (que en español quiere decir ‘Reinas del hotel de verano’) de un comentario simplista de la poeta Anne Sexton, quien también fue tratada en el Hospital McLean y lo llamó “un hotel de verano”.