¡Alerta Emo! Anuncia My Chemical Romance concierto en México: fechas, preventa y todos los detalles

My Chemical Romance regresará a México el 13 de febrero de 2026 como parte de su gira “Long Live The Black Parade”, con The Hives como banda invitada

Después de un exitoso reencuentro con su público mexicano en 2022, la banda My Chemical Romance confirmó su regreso a la Ciudad de México para el 13 de febrero de 2026, como parte de su nueva gira “Long Live The Black Parade”, dedicada a su álbum más emblemático.

El anuncio fue publicado por OCESA, donde también se reveló que los encargados de abrir el concierto serán nada menos que The Hives, banda sueca de garage rock reconocida por su potencia escénica y su conexión con el público mexicano.

Las fechas para adquirir boletos serán:

22 de mayo de 2025: preventa exclusiva HSBC (tarjetas de crédito).

23 de mayo: preventa HSBC (crédito y débito).

24 de mayo: venta general para todo el público.

La última vez que la banda liderada por Gerard Way pisó suelo mexicano fue durante el Corona Capital 2022, donde miles de fanáticos vibraron con clásicos como Helena, I’m Not Okay y Welcome to the Black Parade. Fue un reencuentro emotivo tras 15 años de ausencia, con una presentación que mezcló teatralidad, nostalgia y potencia musical.

Ahora, con esta nueva gira de estadios, My Chemical Romance promete revivir ese impacto y llevarlo a un nuevo nivel. “Long Live The Black Parade” no solo celebra uno de los discos más influyentes del rock emo, sino que conecta generaciones que encontraron en su música una vía de expresión emocional.