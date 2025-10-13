¡Alfredo Adame habla con vacas en La Granja VIP!... ‘Prefiero estar con ustedes que con toda esa bola de gente mala’

El inicio de La Granja VIP trajo consigo uno de los momentos más inesperados de la televisión mexicana: Alfredo Adame hablando con vacas y celebrando, con un peculiar sentido del humor, haber sido enviado al granero como parte del grupo de peones. La dinámica de la “cadena de salvación” determinó quién sería el primer nominado y también los lugares de descanso de los concursantes. Como resultado, Adame, junto a Manola Díez, César Doroteo “Teo” y La Bea, fueron enviados al granero, un espacio más rústico y con menos comodidades.

Adal Ramones, conductor del reality, explicó que los peones no podrían usar los baños ni las camas de la casa principal. “A partir de este momento son peones y sus amenidades estarán en el granero junto al establo”, señaló durante la primera emisión. TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es ‘La Granja VIP’, el nuevo reality de TV Azteca, y cuándo inicia? REACCIÓN DE ADAME AL SABER QUE ERA PEÓN Fiel a su estilo polémico, Alfredo Adame reaccionó con sarcasmo e inconformidad, incluso haciendo gestos hacia los demás participantes tras enterarse de su destino. Sin embargo, la sorpresa llegó minutos después, cuando su actitud cambió completamente. Al dirigirse al granero, el actor se detuvo frente a las vacas y les habló en tono amistoso: “¡Vaquita! ¿Cómo están, mis vaquitas? Mañana las vengo a ordeñar, ¿eh? Qué bueno que me mandaron para acá. Prefiero estar con ustedes que con toda esa bola de gente mala”.