¡Alfredo Adame habla con vacas en La Granja VIP!... ‘Prefiero estar con ustedes que con toda esa bola de gente mala’

/ 13 octubre 2025
    ¡Alfredo Adame habla con vacas en La Granja VIP!... ‘Prefiero estar con ustedes que con toda esa bola de gente mala’
    El actor Alfredo Adame volvió a causar revuelo en La Granja VIP al mostrarse feliz por ser enviado al granero junto a otros compañeros. Entre bromas, habló con vacas y aseguró que prefería su compañía antes que la de “la bola de gente mala”. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Alfredo Adame protagoniza uno de los momentos más virales del estreno de La Granja VIP: tras ser designado peón, habla con vacas y asegura que disfruta más el granero que la casa principal

El inicio de La Granja VIP trajo consigo uno de los momentos más inesperados de la televisión mexicana: Alfredo Adame hablando con vacas y celebrando, con un peculiar sentido del humor, haber sido enviado al granero como parte del grupo de peones.

La dinámica de la “cadena de salvación” determinó quién sería el primer nominado y también los lugares de descanso de los concursantes. Como resultado, Adame, junto a Manola Díez, César Doroteo “Teo” y La Bea, fueron enviados al granero, un espacio más rústico y con menos comodidades.

Adal Ramones, conductor del reality, explicó que los peones no podrían usar los baños ni las camas de la casa principal. “A partir de este momento son peones y sus amenidades estarán en el granero junto al establo”, señaló durante la primera emisión.

REACCIÓN DE ADAME AL SABER QUE ERA PEÓN

Fiel a su estilo polémico, Alfredo Adame reaccionó con sarcasmo e inconformidad, incluso haciendo gestos hacia los demás participantes tras enterarse de su destino. Sin embargo, la sorpresa llegó minutos después, cuando su actitud cambió completamente.

Al dirigirse al granero, el actor se detuvo frente a las vacas y les habló en tono amistoso: “¡Vaquita! ¿Cómo están, mis vaquitas? Mañana las vengo a ordeñar, ¿eh? Qué bueno que me mandaron para acá. Prefiero estar con ustedes que con toda esa bola de gente mala”.

La escena se volvió rápidamente viral, mostrando a un Adame relajado y sonriente, muy distinto a la imagen confrontativa que suele proyectar.

Ya instalado en el granero, el conductor expresó su agrado: “Está padrísimo esto. Hay agua para lavarse la cara, cama individual y está calientito. Creo que salimos ganando los que nos venimos para acá”.

Su comentario provocó risas entre sus compañeros y una oleada de reacciones en redes sociales, donde usuarios lo calificaron de “el nuevo rey del granero”.

EL GRANERO Y SU CONVIVENCIA RÚSTICA

El espacio asignado a los peones mostró un ambiente rural con camas separadas por fardos de paja, mantas sencillas y paredes de madera. La producción colocó el granero junto al establo, lo que obliga a los concursantes a convivir directamente con animales como vacas y caballos.

Durante la noche, las cámaras captaron risas, quejas y momentos de camaradería improvisada, con Adame tomando el liderazgo entre los peones y tratando de mantener el buen ánimo.

Aunque otros participantes mostraron desánimo, el veterano actor asumió su papel con humor, afirmando que prefería el aislamiento y la paz del granero.

En una conversación con Manola Díez, expresó su sospecha de que dentro del resto de los granjeros ya existían alianzas formadas, lo que lo hacía sentirse más cómodo “lejos del drama”.

DATOS CURIOSOS

La Granja VIP marca el regreso de Alfredo Adame a la televisión de competencia tras varios años de ausencia en reality shows.

• El formato original del programa es sueco, y en su versión mexicana mezcla celebridades con desafíos rurales.

• La “cadena de salvación” ha sido una de las dinámicas más polémicas desde la primera edición, por dejar en evidencia favoritismos y estrategias tempranas.

• En redes sociales, el hashtag #AdameConLasVacas se volvió tendencia tras su peculiar diálogo con los animales.

Con su actitud inesperadamente positiva, Alfredo Adame demostró que no teme al trabajo duro ni a dormir junto a las vacas. Su habilidad para convertir cualquier situación en espectáculo reafirma por qué sigue siendo uno de los personajes más comentados de la televisión mexicana.

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

