Amanda Miguel, Ronald LaPread y Peabo Bryson

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    Amanda Miguel, Ronald LaPread y Peabo Bryson

Mientras Amanda Miguel celebra siete décadas de vida y vigencia artística, la música internacional despide a dos figuras fundamentales: Ronald LaPread, de Commodores, y el cantante Peabo Bryson

Luego de terminar el mes de mayo con los lamentables fallecimientos de músicos como el saxofonista británico Dick Parry y el jazzista estadounidense Sonny Rollins, fue gratificante comenzar junio con un importante cumpleaños.

Esto se debió a que el pasado 1 de junio llegó a las siete décadas de vida la cantante, compositora, pianista y empresaria argentino-mexicana Amanda Miguel, en un momento muy pleno de su vida personal y profesional, ya que, a pesar de haber enviudado hace cuatro años, no solo de su pareja sentimental y esposo, sino también de su colaborador artístico de toda la vida en los escenarios, Diego Verdaguer, se ha mantenido muy vigente gracias a series como “Mentiras”, disponible en Prime Video, o películas como “Un hombre por semana”, de Ana de la Reguera, en VIX. A ello se suman las presentaciones personales que continúan al alza.

Sin embargo, al tiempo que la intérprete de clásicos como “Él me mintió”, “Castillos” y “Así no te amará jamás”, entre otros, festejaba en grande este cumpleaños, nos enteramos de que el pasado sábado 30 de mayo falleció, a los 75 años de edad, en Auckland, Nueva Zelanda, el compositor afroamericano Ronald LaPread, quien, antes de ser conocido como colaborador en bandas sonoras de éxitos taquilleros como “Una guerra de película” (2008) y “Transformers: La venganza de los caídos” (2009), entre otras producciones, se dio a conocer como uno de los fundadores de la icónica agrupación de disco pop Commodores, surgida a finales de los años 70.

Además de ser uno de los fundadores de Commodores, LaPread fue bajista y participó en 11 de los primeros álbumes del grupo bajo el sello Motown, desde sus inicios en 1970 hasta su salida en 1986, algunos años después de la partida de su vocalista principal, Lionel Richie. Entre los éxitos que ayudó a consolidar se encuentran “Easy”, “Brick House” y “Three Times a Lady”, entre otros. Asimismo, formó parte del grupo que obtuvo el premio Grammy en 1986 a la Mejor Interpretación Vocal de Rhythm and Blues por el tema “Nightshift”. La banda escribió sobre Ronald que “sus contribuciones y su amistad enriquecieron nuestras vidas sin medida”, mientras que Richie declaró que “se le va a extrañar”.

Tristemente, en el curso de la semana a la pérdida de Ronald LaPread se sumó la del cantautor afroamericano de soul, urban y rhythm and blues Peabo Bryson, quien falleció el pasado 2 de junio, también a los 75 años de edad, en su casa de Marietta, Georgia, luego de sufrir un derrame cerebral. Indudablemente, Bryson alcanzó la cima de su popularidad a inicios de los años 90 al interpretar junto a la canadiense Celine Dion el tema homónimo de la película animada de Disney “La Bella y la Bestia”, canción que ganó el Oscar a la Mejor Canción Original en 1991. Repitió la hazaña al año siguiente con “A Whole New World”, de la película “Aladdín”.

Descansen en paz.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx

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