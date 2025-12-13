¡Amor es amor! Confiesa Ana de la Reguera que experimentó con una mujer
La protagonista de ‘Nacho Libre’ compartió su experiencia luego de que fuera señalada de tener una relación sentimental con Eduardo Capetillo Jr.
Sin arrepentimientos, tranquila y orgullosa fue que Ana de la Reguera dijo está abierta al amor y a experimentar, ya que en una charla en el programa de Unicable ‘Montse & Joe’ mencionó haber tenido una relación con otra mujer, pese a considerarse heterosexual.
La actriz de 48 años ha dado mucho de qué hablar en días recientes, no solo por aparecer en ‘La Casita de Bad Bunny’ durante el segundo concierto del puertorriqueño, también por descartar la versión de un romance con un cantante y por una recomendación en el terreno sexual.
Cuando Ana fue captada en un restaurante comiendo en compañía del cantante Eduardo Capetillo Jr., las sospechas de que habría un romance entre ellos no se hicieron esperar, sobre todo porque el hijo de Biby Gaytán se puso muy nervioso cuando fue cuestionado al respecto.
¿QUIÉN FUE LA NOVIA DE ANA DE LA REGUERA?
Sin embargo, la actriz de ‘Nacho Libre’ aclaró que sólo se trata de una buena amistad; admitió que usa una aplicación de gente famosa, para conocer gente y si se da el caso, “ligar”, en este sentido hizo una importante recomendación a las mujeres: que no se pierdan la experiencia de tener intimidad con otra mujer.
Esto fue un consejo que le dio su hermana y que le ayudó a conocerse mejor así misma y a descubrir un lado masculino en ella que le gustó.
“Yo sí he estado con una mujer, y se lo recomiendo a todas las mujeres porque creo que te conoces mucho a ti y en mi caso, a mí me salió una parte masculina que no conocía y me encantó”, dijo en el programa a Monserrat Oliver, donde también platicó del próximo estreno de “Un hombre por semana”, cinta de la que es productora.