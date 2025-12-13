¡Amor es amor! Confiesa Ana de la Reguera que experimentó con una mujer

Sin arrepentimientos, tranquila y orgullosa fue que Ana de la Reguera dijo está abierta al amor y a experimentar, ya que en una charla en el programa de Unicable ‘Montse & Joe’ mencionó haber tenido una relación con otra mujer, pese a considerarse heterosexual.

La actriz de 48 años ha dado mucho de qué hablar en días recientes, no solo por aparecer en ‘La Casita de Bad Bunny’ durante el segundo concierto del puertorriqueño, también por descartar la versión de un romance con un cantante y por una recomendación en el terreno sexual.

Cuando Ana fue captada en un restaurante comiendo en compañía del cantante Eduardo Capetillo Jr., las sospechas de que habría un romance entre ellos no se hicieron esperar, sobre todo porque el hijo de Biby Gaytán se puso muy nervioso cuando fue cuestionado al respecto.