Ana Luisa Peluffo, Rachel Weisz y Claudia Ramírez

Hoy es Día Internacional de la Mujer, y para la ocasión vamos a recordar a una de las últimas del cine mexicano lo mismo que a otras primeras actrices del Séptimo Arte en el streaming:

*ANA LUISA PELUFFO: Fallecida el pasado miércoles 4 de marzo a los 96 años de edad, la actriz de origen queretano que hizo historia en la industria fílmica nacional desde que en el año de 1955 fue la primera actriz en desnudarse en una película mexicana como lo hizo en “La fuerza del deseo”, de Miguel M. Delgado, en la pantalla chica no dejó desde brillar desde su primera telenovela que fue “Los Hermanos Coraje” (1972) hasta la última, “Contra viento y marea” (2005), pero también recordada como la madre “fifí” de Maribel Guardia en “Tú y yo” (1996) o en series como “Mujeres Asesinas” (2010), de Pedro Torres, o “El Mariachi” (2014), disponible en Tubi.

*RACHEL WEISZ: La actriz de origen británico ganadora del Oscar a la Mejor Actriz de Reparto del 2005 por su trabajo en “El jardinero fiel”, del brasileño Fernando Meirelles, estrenó el pasado jueves 5 en la plataforma de Netflix una nueva serie que bajo el título de “Vladimir”, nos la presenta ahora como una escritora quien en medio de un escándalo que enfrenta su esposo (John Slattery, de la también ganadora del Oscar “En primera plana”) en una universidad en la que ambos dan clases por una conducta “inapropiada” de él con una alumna, se enfrenta con la inesperada atracción que le provoca un nuevo joven colega escritor (Leo Woodall, de “The White Lotus”).

*CLAUDIA RAMÍREZ: De regreso a las primeras actrices del cine mexicano pero también de la pantalla chica, primero en las telenovelas y luego en el streaming, apenas unos días después de haberse anunciado que inició grabaciones de una nueva versión de su primera telenovela en la que participó que fue “Morir para vivir” (1989), Claudia Ramírez estuvo también de estreno el viernes a través de VIX en la serie del género de thriller “Polen” cuyo detonador lo da la muerte por un aparente suicidio de su personaje, la rica matriarca de una acaudalada familia llamada Beatriz Zamudio, pero que al final del primer capítulo se sabe murió asesinada por polen “manipulado”.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com