Ana Martín, diva octogenaria de las telenovelas

El pasado jueves 14, literalmente quien estuvo de festejo a través de todas sus redes sociales fue la primera actriz mexicana Ana Martín, puesto que ese mismo día cumplió ocho décadas de vida.

Hija de un primer actor que, aunque debutó por la puerta grande en el cine, hizo historia como histrión en las hoy desaparecidas carpas, Jesús Martínez ‘Palillo’, Ana Martín fue todavía más allá, puesto que del cine mexicano, en el que debutó bajo las órdenes de uno de los grandes cineastas de la Época de Oro de nuestra industria fílmica, Gilberto Martínez Solares, en la película Marcelo y María (1966), pasó después a trabajar en la pantalla chica en telenovelas con otro gran talento surgido del Séptimo Arte nacional, Ernesto Alonso, “El Señor Telenovela”, quien le dio su primer protagónico en Mundos opuestos (1976).

Este llegó con Muchacha de barrio (1979), donde interpretó a una joven humilde con ganas de superarse, teniendo como galán al coahuilense Humberto Zurita y siendo su madre la primera actriz saltillense Magda Guzmán. La década de los 80 significó su consolidación como protagonista del género con clásicos como Gabriel y Gabriela (1982), donde interpretó tres personajes, incluyendo un hombre; La pasión de Isabela (1984), producción de época al lado del primer actor Héctor Bonilla; y El pecado de Oyuki (1988), superproducción en la que interpretó de manera tan convincente a la japonesa del título que incluso le provocó serios problemas de salud.

Sin embargo, ese reto con el que cerró con broche de oro su etapa como protagonista del género fue tan solo el parteaguas para su interpretación de madres a partir de La culpa (1996), para después, en el nuevo milenio, personificar a las madres de protagonistas tan contrastantes como Fernando Colunga en Amor real (2003); Bárbara Mori en Rubí (2004), o Angélica Rivera en Destilando amor (2007).

Su reto actual, en sus propias palabras, es mantenerse vigente con vigorosos personajes de la tercera edad, siguiendo el modelo de la primera actriz Sara García, “La abuelita del cine mexicano”, con quien actuó en Por qué nací mujer (1969). ¡Felicidades!

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