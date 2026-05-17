Ana Martín, diva octogenaria de las telenovelas

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Ana Martín, diva octogenaria de las telenovelas

La primera actriz celebró 80 años de vida consolidada como una de las figuras más importantes de las telenovelas mexicanas, con una trayectoria que abarca cine, televisión y personajes inolvidable

El pasado jueves 14, literalmente quien estuvo de festejo a través de todas sus redes sociales fue la primera actriz mexicana Ana Martín, puesto que ese mismo día cumplió ocho décadas de vida.

Hija de un primer actor que, aunque debutó por la puerta grande en el cine, hizo historia como histrión en las hoy desaparecidas carpas, Jesús Martínez ‘Palillo’, Ana Martín fue todavía más allá, puesto que del cine mexicano, en el que debutó bajo las órdenes de uno de los grandes cineastas de la Época de Oro de nuestra industria fílmica, Gilberto Martínez Solares, en la película Marcelo y María (1966), pasó después a trabajar en la pantalla chica en telenovelas con otro gran talento surgido del Séptimo Arte nacional, Ernesto Alonso, “El Señor Telenovela”, quien le dio su primer protagónico en Mundos opuestos (1976).

Este llegó con Muchacha de barrio (1979), donde interpretó a una joven humilde con ganas de superarse, teniendo como galán al coahuilense Humberto Zurita y siendo su madre la primera actriz saltillense Magda Guzmán. La década de los 80 significó su consolidación como protagonista del género con clásicos como Gabriel y Gabriela (1982), donde interpretó tres personajes, incluyendo un hombre; La pasión de Isabela (1984), producción de época al lado del primer actor Héctor Bonilla; y El pecado de Oyuki (1988), superproducción en la que interpretó de manera tan convincente a la japonesa del título que incluso le provocó serios problemas de salud.

Sin embargo, ese reto con el que cerró con broche de oro su etapa como protagonista del género fue tan solo el parteaguas para su interpretación de madres a partir de La culpa (1996), para después, en el nuevo milenio, personificar a las madres de protagonistas tan contrastantes como Fernando Colunga en Amor real (2003); Bárbara Mori en Rubí (2004), o Angélica Rivera en Destilando amor (2007).

Su reto actual, en sus propias palabras, es mantenerse vigente con vigorosos personajes de la tercera edad, siguiendo el modelo de la primera actriz Sara García, “La abuelita del cine mexicano”, con quien actuó en Por qué nací mujer (1969). ¡Felicidades!

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Opinión
telenovelas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Televisa

Abundio Novello

Abundio Novello

Abundio Novello es una firma compartida de colaboradores en Vanguardia MX. Aquí encontrarás las reseñas más honestas, crítica y análisis de películas, series, teatro y más.

Columna: Sopeoperas

Selección de los editores
Apretón de manos

Apretón de manos
true

La 4T pedía pruebas: ¡pues las va a tener!
Gerardo Merida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona; era señalado junto con gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de tener vínculos con ‘Los Chapitos’.

Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha Moya, aceptaría ser testigo cooperante de EU
Unidad especial del Departamento de Seguridad Nacional inicia la revisión exhaustiva de antecedentes de residentes permanentes para identificar posibles casos de fraude o amenazas a la seguridad.

Titulares de la ‘green card’ son el objetivo de deportación de un nuevo ‘aparato de expulsión’
CIUDAD DE MÉXICO, 30NOVIEMBRE2024.- Luis Miguel, cantautor mexicano, durante su presentación está noche en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira 2024. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

¡¿Qué pasó con ‘El Sol’?! Reportan hospitalización de Luis Miguel en Nueva York por un problema cardiaco
Aunque la SEP acordó mantener el calendario oficial para el cierre del ciclo escolar 2025-2026 el próximo 15 de julio; sin embargo, una serie de estados decidieron cambiar sus actividades.

Estados que SÍ concluirán el ciclo escolar antes del 15 de julio, cierre de clases según la SEP
El nuevo padrón de telefonía móvil en México ha generado dudas entre padres y tutores sobre qué CURP debe registrarse en las líneas usadas por menores de edad.

¿Qué CURP debo registrar en la línea telefónica de mi hijo? Esto dice el nuevo padrón celular en México
Las distintas ciudades de México tienen sedes que ofrecen instalaciones de primer nivel para las selecciones nacionales en el Mundial 2026.

Selecciones desprecian Torreón para concentrarse, ¿qué otras plazas quedaron fuera de la Copa Mundial?