Ángela Aguilar asegura que su relación con Christian Nodal atraviesa una gran etapa

Parece que la etapa de polémica entre Ángela Aguilar y su esposo, Christian Nodal, quedó en el pasado, al menos hasta el momento, ya que, a dos años de su matrimonio en México, la cantante de ‘Qué Agonía’ aseguró que su amor y relación son genuinos y que pasan por una gran etapa. La presencia de Ángela y Nodal no pasó desapercibida durante la última ceremonia de los Premios Juventud, que organiza Univision, y fue precisamente en la alfombra roja y, en su momento, en el escenario donde se mostraron como una pareja amorosa. “Siento que ha sido mucho aprendizaje para los dos, hay unas cosas que logramos bien, decimos bien, a veces metemos la pata, al final del día, como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, es un cariño que va más allá, somos un equipo”, expresó en entrevista con ‘Siéntese Quien Pueda’.

UNIÓN EN FAMILIA Así fue como la hija de Pepe Aguilar, quien cantó “Cielito lindo” en los Premios Juventud que se realizaron en Marbella, habló sobre la relación que tiene con su esposo, de lo que han aprendido en este tiempo y de los aciertos y errores que han cometido. “Este tema de la reciprocidad, de una relación que no tenga nada que ver con lo monetario, ni él ni yo nos estamos beneficiando de esto, al revés, nos estamos perjudicando, pero siento que el amor vale todo, eso es lo bonito de nosotros, que cuando nos ves sabes que es real”, dijo. La intérprete se dijo feliz porque su familia ha adoptado a Christian como si fuera un integrante más.

“Te juro que Christian es como un hijo”, dijo emocionada la intérprete de ‘Dime Cómo Quieres’. La ganadora del premio a la Mujer del Año por Glamour México asegura que hay muchos ojos viéndola, “buenos o malos”, y agradece a aquellos que se sienten parte de la lucha que tiene que ver con la idea que ella promueve frente a las críticas y el ataque: que “nadie apague tu luz”, expresó.

“No puedo creer la plataforma que hemos creado, de algo negativo salir tan positivo, siento que eso es porque estamos en manos de Dios”, explicó. (Con información de El Universal)