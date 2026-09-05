Ángela Aguilar asegura que su relación con Christian Nodal atraviesa una gran etapa

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    Ángela Aguilar asegura que su relación con Christian Nodal atraviesa una gran etapa
    Privacidad. La cantante habló sobre su matrimonio y aseguró que el cariño que existe entre ambos “va más allá” de lo que ocurre frente a las cámaras. FOTO: X@PremiosJuventud

La cantante habló sobre los aprendizajes de su matrimonio y afirmó que, pese a las críticas, ambos han construido una relación basada en el cariño y el trabajo en equipo

Parece que la etapa de polémica entre Ángela Aguilar y su esposo, Christian Nodal, quedó en el pasado, al menos hasta el momento, ya que, a dos años de su matrimonio en México, la cantante de ‘Qué Agonía’ aseguró que su amor y relación son genuinos y que pasan por una gran etapa.

La presencia de Ángela y Nodal no pasó desapercibida durante la última ceremonia de los Premios Juventud, que organiza Univision, y fue precisamente en la alfombra roja y, en su momento, en el escenario donde se mostraron como una pareja amorosa.

“Siento que ha sido mucho aprendizaje para los dos, hay unas cosas que logramos bien, decimos bien, a veces metemos la pata, al final del día, como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, es un cariño que va más allá, somos un equipo”, expresó en entrevista con ‘Siéntese Quien Pueda’.

UNIÓN EN FAMILIA

Así fue como la hija de Pepe Aguilar, quien cantó “Cielito lindo” en los Premios Juventud que se realizaron en Marbella, habló sobre la relación que tiene con su esposo, de lo que han aprendido en este tiempo y de los aciertos y errores que han cometido.

“Este tema de la reciprocidad, de una relación que no tenga nada que ver con lo monetario, ni él ni yo nos estamos beneficiando de esto, al revés, nos estamos perjudicando, pero siento que el amor vale todo, eso es lo bonito de nosotros, que cuando nos ves sabes que es real”, dijo.

La intérprete se dijo feliz porque su familia ha adoptado a Christian como si fuera un integrante más.

“Te juro que Christian es como un hijo”, dijo emocionada la intérprete de ‘Dime Cómo Quieres’.

La ganadora del premio a la Mujer del Año por Glamour México asegura que hay muchos ojos viéndola, “buenos o malos”, y agradece a aquellos que se sienten parte de la lucha que tiene que ver con la idea que ella promueve frente a las críticas y el ataque: que “nadie apague tu luz”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/show/recomendacion-de-cine-en-casa-solo-un-sueno-KK23299416

“No puedo creer la plataforma que hemos creado, de algo negativo salir tan positivo, siento que eso es porque estamos en manos de Dios”, explicó. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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