Recomendación de Cine en Casa: ‘Solo un Sueño’

Ambientada en la década de 1950, la historia sigue a Frank y April Wheeler, un matrimonio que vive en un encantador suburbio de Connecticut con sus dos hijas. Al principio, son vistos por todos como una pareja especial, distinta a los demás vecinos de Revolutionary Road. Sin embargo, Frank odia su trabajo de oficina y April ve fracasar su sueño de ser actriz, atrapados en una rutina que los condenará a tener problemas en la relación.

Poco antes de morir, el filósofo alemán Walter Benjamin dictó, entre sus apuntes y ensayos, distintos conceptos que hoy resonarán en el arte. En su ensayo La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, se describe un concepto manejado hoy en día mediante formas erróneas: el aura. Para Benjamin, el aura es la aparición irrepetible de una lejanía, por más cercana que pueda hallarse. Hoy en día, este concepto se ha alterado en diversas ocasiones, aunque sigue más presente de lo que pueda parecer.

Para Walter sería inconcebible e intolerable que un cineasta británico, como lo es Sam Mendes, esté adaptando una famosa novela escrita en los años sesenta por un autor neoyorquino. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca podría estar Mendes de entender esta obra?