Recomendación de Cine en Casa: ‘Solo un Sueño’

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    Recomendación de Cine en Casa: ‘Solo un Sueño’
    Apuesta. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet protagonizan esta historia ambientada en los años 50 sobre las fracturas detrás de una vida aparentemente perfecta. FOTO: INTERNET

Sam Mendes lleva a la pantalla la novela de Richard Yates con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet al frente de un matrimonio atrapado entre las apariencias y una vida que no desean

Ambientada en la década de 1950, la historia sigue a Frank y April Wheeler, un matrimonio que vive en un encantador suburbio de Connecticut con sus dos hijas. Al principio, son vistos por todos como una pareja especial, distinta a los demás vecinos de Revolutionary Road. Sin embargo, Frank odia su trabajo de oficina y April ve fracasar su sueño de ser actriz, atrapados en una rutina que los condenará a tener problemas en la relación.

Poco antes de morir, el filósofo alemán Walter Benjamin dictó, entre sus apuntes y ensayos, distintos conceptos que hoy resonarán en el arte. En su ensayo La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, se describe un concepto manejado hoy en día mediante formas erróneas: el aura. Para Benjamin, el aura es la aparición irrepetible de una lejanía, por más cercana que pueda hallarse. Hoy en día, este concepto se ha alterado en diversas ocasiones, aunque sigue más presente de lo que pueda parecer.

Para Walter sería inconcebible e intolerable que un cineasta británico, como lo es Sam Mendes, esté adaptando una famosa novela escrita en los años sesenta por un autor neoyorquino. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca podría estar Mendes de entender esta obra?

No obstante, algo debería saber si lleva radicando en la industria norteamericana por más de veinte años.

La mirada de Sam Mendes sobre la novela de Richard Yates se interpola directamente entre las tensiones familiares modernas y el falso y decepcionante esplendor del llamado sueño americano. Una rutina asfixiante como la de la familia Wheeler es suficiente para hablar de un aura que no se desvanece, sino que se convierte y se transforma ante la mirada de los realizadores.

Solo un sueño cuenta con dos excelentes actuaciones de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, una fotografía sobresaliente y un recordatorio para las adaptaciones modernas: moldear, a semejanza o conveniencia, es parte de hacer cine.

https://vanguardia.com.mx/show/de-retiros-barry-gibb-y-fito-paez-PK23299042

¿Dónde?: Netflix

Director: Sam Mendes

Año: 2008

Duración: 119 minutos

Calificación: 79/100

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Fernando Gaxiola Corona

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

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