Angélica María, Florinda Meza y Salma Hayek

/ 14 febrero 2026
esperamos en sus próximos proyectos se olvide como sucedió con "Como Agua ..." de historias que acontecen en Coahuila y filmar en el estado

Hoy se conmemora en México el Día de la Mujer, así que vamos a dedicar estas líneas a tres mujeres quienes en días pasados han estrenado series o producciones que vale la pena comentar:

ANGÉLICA MARÍA: Tres años después de haber debutado como la actriz mexicana Elena Halle, madre del personaje que interpreta el actor mexicano Manuel García Rulfo en la tercera temporada de la exitosa serie “El Abogado del Lincoln”, para la sexta temporada de la misma estrenada el pasado jueves 5 de febrero regresa para darle un poco de respiro a una de las temporadas más cruciales y peligrosas para el abogado en cuestión en lo que se decide o no a regresar a las telenovelas con una participación especial en el nuevo refrito de una de sus historias más icónicas del género: “Muchacha italiana viene a casarse”.

FLORINDA MEZA: Meses después del anuncio de su estreno a través de Amazon Prime, esta semana por fin se estrenó más bien por Roku de manera gratuita el denominado documental “Atrévete a vivir” que más que una producción contestataria a la serie “Sin querer queriendo”, de HBO, es una especie de homenaje que su productor y conductor Jey-B hizo con una buena manufactura en general para la actriz y productora que muchos reconocen sólo como “la villana” de la historia entre Chespirito y su primera esposa pero aquí se reconoce su legado profesional respaldado por su testimonio así como de colegas y seguidores.

SALMA HAYEK: Coincidiendo con el estreno el día de hoy de la segunda y última temporada de la adaptación en el formato de serie de HBO “Como Agua para Chocolate” que ella produce, no dudamos que aprovechando también el festejo de hoy se haya programado la anticipada cita con la presidenta de nuestro país de la actriz y productora Salma Hayek para anunciar los tan cacareados incentivos del gobierno federal para las filmaciones de películas y series en nuestro país. Sólo esperamos en sus próximos proyectos se olvide como sucedió con “Como Agua ...” de historias que acontecen en Coahuila y filmar en el estado.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

Abundio Novello

Abundio Novello es una firma compartida de colaboradores en Vanguardia MX. Aquí encontrarás las reseñas más honestas, crítica y análisis de películas, series, teatro y más.

Columna: Sopeoperas

