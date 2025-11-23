Angélica Vale y sus cinco décadas en la pantalla chica

En medio de estrenos de series y telenovelas el pasado 11 de noviembre quien estuvo de manteles largos por su cumple número 50 a pesar de lidiar con su divorcio fue la actriz Angélica Vale.

La verdad es que no quisimos dejar pasar ese acontecimiento puesto que, haciendo memoria precisamente telenovelera, debido a que su madre Angélica María la parió estando en medio de las grabaciones de la telenovela “El milagro de vivir”, no había pasado el año de su nacimiento cuando Angélica Vale debuta en la pantalla chica a unas semanas de nacida como la hija del personaje de su madre en la historia para luego de participar otra vez junto a Angélica María en el clásico “El hogar que yo robé” (1981) grabar su primera telenovela como protagonista: “Lupita” (1982), la cual grabó para Imevisión (hoy TV Azteca) propiciando el veto de las dos de Televisa.

Sin embargo, luego de la muerte de “El Tigre” Azcárraga y los “perdones” de veto a sus estrellas de décadas pasadas, a finales de la década de los 90, Angélica Vale es parte de su primer éxito como una de las protagonistas de la telenovela juvenil “Soñadoras” (1998), bajo la producción de Emilio Larrosa, quien la vuelve a llamar por lo mismo para “Amigas y rivales” (2001), donde su dupla con uno de sus compañeros de elenco, Arath de la Torre, los lleva a un no menos exitoso proyecto de comedia e imitaciones como lo fue “El privilegio de mandar” (2005) que la condujo en directo a su mayor éxito como protagonista del género con “La fea más bella” (2006).

A pesar de que con sus proyectos subsiguientes de telenovelas tanto en televisoras como Telemundo (“La fan”, del 2017) o Televisa (“Y mañana será otro día mejor”, del 2018) no volvió a repetir por mucho el éxito que alcanzó con “La fea más bella”, Angélica Vale se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos con nuevos proyectos tanto en podcast como en en la conducción de programas como “Juego de voces” (2024) por lo que no dudamos en próximas fechas pueda sorprendernos, como lo hizo su madre hace apenas un par de años, en alguna serie norteamericana como “El abogado del Lincoln” y desde aquí le mandamos los mejores deseos para otros 50 años más.

