¿Anuló su retiro? Anuncia Bzrp poderosa colaboración con Daddy Yankee; esta es la fecha de estreno

    Daddy Yankee regresa al estudio tras anunciar su retiro en 2022. FOTO: BZRP

El productor argentino Bizarrap anunció oficialmente en sus redes sociales que la próxima entrega de su serie de sesiones musicales, la BZRP Music Session #0/66, será con el puertorriqueño Daddy Yankee, figura clave del reguetón

El universo musical vuelve a agitarse tras el anuncio de Bizarrap, quien confirmó una colaboración con uno de los nombres más influyentes en la historia del reguetón: Daddy Yankee. El productor argentino reveló que el próximo lanzamiento de su serie de sesiones, “BZRP Music Session #0/66”, tendrá como protagonista al puertorriqueño que marcó a una generación con temas como Gasolina y Lo que pasó, pasó.

La noticia se dio a conocer a través de una publicación en redes sociales, donde Bizarrap compartió una imagen enigmática con el número de la sesión y sin mayores detalles. Sin embargo, el mensaje fue suficiente para que miles de fanáticos asociaran el anuncio con Daddy Yankee, quien más tarde confirmó su participación.

Por su parte, el intérprete de Pose y Rompe es considerado un pionero del reguetón moderno, un género que ayudó a internacionalizar a partir de la década de los 2000. En su momento, su éxito Gasolina fue un punto de inflexión que llevó los ritmos urbanos de Puerto Rico a las listas globales.

La colaboración llega dos años después de que Daddy Yankee anunciara su retiro de los escenarios tras su gira “La Última Vuelta”. En entrevistas pasadas, el artista mencionó que una sesión con Bizarrap “se llegó a hablar”, aunque el proyecto no se concretó entonces.

El estreno de esta esperada BZRP Music Session #0/66 está previsto para el 5 de noviembre de 2025, y la expectativa es alta. La alianza entre el productor argentino —cuyas colaboraciones anteriores incluyen a Shakira, Quevedo y Natanael Cano— y una leyenda del género urbano podría convertirse en uno de los momentos más virales del año en la música latina.

