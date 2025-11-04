Atención, fans de crepúsculo: la saga de vampiros más aclamada regresa con más romance entre Edward y Bella

Hace dos décadas, el lanzamiento de Twilight cambió el rumbo de la literatura juvenil. Publicada el 5 de octubre de 2005, la primera novela de Meyer convirtió un sueño en un imperio narrativo que redefinió la figura del vampiro . Ya no era una criatura del terror , sino un símbolo romántico y melancólico . Edward Cullen y Bella Swan se convirtieron en íconos culturales, y su historia en una metáfora moderna sobre el deseo, el sacrificio y la eternidad.

En pleno 2025, el universo de Crepúsculo está experimentando un renacimiento que combina nostalgia, viralidad y estrategia comercial. La llamada “Hoa Hoa Hoa Season” , una tendencia surgida en TikTok inspirada en la canción Eyes on Fire de Blue Foundation , ha vuelto a poner en el centro del debate a los vampiros brillantes de Stephenie Meyer . Esta fiebre digital coincide con el relanzamiento cinematográfico de la saga y la publicación de ediciones conmemorativas, en un fenómeno que demuestra que Forks sigue vivo en la memoria colectiva.

TE PUEDE INTERESAR: Tras el escándalo, anuncia The Neighboorhod gira por México; estas son las sedes, fechas y todos los detalles

Un sueño que se convirtió en imperio

Todo comenzó en 2003, cuando Meyer, entonces una madre de familia de Arizona sin experiencia literaria, soñó con una conversación entre una joven humana y un vampiro que brillaba al sol. Tras catorce rechazos editoriales, la autora consiguió publicar su novela con Little, Brown and Company. El éxito fue inmediato: más de 160 millones de copias vendidas en 49 idiomas, y una franquicia cinematográfica que recaudó más de 3.300 millones de dólares en taquilla mundial.

El impacto fue tal que Crepúsculo abrió la puerta a una nueva generación de sagas juveniles. Sin su éxito, difícilmente habrían existido fenómenos como The Hunger Games o Divergent. En 2020, Meyer publicó Midnight Sun, la historia contada desde la perspectiva de Edward, que vendió más de un millón de copias en su primera semana. A pesar del tiempo, la autora continúa siendo una figura central de la cultura popular.

La nueva era del vampirismo digital

El regreso de Crepúsculo no responde solo a la nostalgia. La Generación Z, que conoció la saga por los memes y las redes sociales, la ha adoptado como un emblema de estética otoñal. En TikTok, las etiquetas #Twilightcore y #HoaHoaHoaSeason acumulan millones de visualizaciones. Los usuarios recrean escenas, reinterpretan los diálogos y celebran los paisajes lluviosos del noroeste estadounidense con una mezcla de ironía y devoción.

La influencia también ha llegado al ámbito editorial y comercial. Alfaguara ha lanzado nuevas ediciones de lujo: una caja con los cuatro títulos principales y una versión especial titulada Bella y Edward. En paralelo, tiendas como Hot Topic han reeditado su línea de ropa inspirada en la saga, mientras que marcas de maquillaje como Sheglam han presentado colecciones que evocan el brillo pálido de los vampiros y los tonos gélidos de Forks.

Meyer confirma que la historia continúa

En entrevista con ABC News, Stephenie Meyer confesó estar desarrollando nuevas historias ambientadas en el universo de Crepúsculo: “No sé si llegarán a publicarse, pero si no las termino, alguien difundirá mis borradores después de mi muerte”. Sus palabras reavivaron las especulaciones sobre posibles secuelas o relatos paralelos. Además, durante el Forever Twilight in Forks Festival, la autora reveló bocetos de la futura serie animada Midnight Sun, producida en colaboración con Netflix.

El 7 de noviembre será otra fecha significativa: el Twilight Concert en Chicago, un evento musical y temático que celebrará el aniversario del estreno de la saga. Paralelamente, varias cadenas de cine reestrenarán las películas en formato maratón, mientras librerías en Norteamérica y Europa organizarán lecturas y proyecciones especiales.