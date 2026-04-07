Anuncia La Academia de Hollywood las fechas para las ediciones 99 y 100 de los Premios Oscar

La edición 99 de los Premios Oscar se celebrará el 14 de marzo de 2027, mientras que la 100 tendrá lugar el 5 de marzo de 2028, informó este martes la Academia de Hollywood y la cadena ABC en un comunicado conjunto.

Estas serán las últimas emisiones de la gala de los Oscar por su distribuidor habitual, ABC, antes de que pase a YouTube.

Estas también serán las dos últimas ceremonias en el Teatro Dolby, que ha sido la sede habitual de los premios durante más de dos décadas.