Anuncia La Academia de Hollywood las fechas para las ediciones 99 y 100 de los Premios Oscar

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/ 7 abril 2026
    Anuncia La Academia de Hollywood las fechas para las ediciones 99 y 100 de los Premios Oscar
    Fiesta. Uno de los momentos más recordados de la edición 2026 fueron los triunfos de ‘Kpop Demon Hunters’ por Mejor Canción Original y Mejor Película Animada. FOTO: AP

Estas serán las últimas emisiones de la gala por su distribuidor habitual, ABC en Estados Unidos, antes de que pase a YouTube

La edición 99 de los Premios Oscar se celebrará el 14 de marzo de 2027, mientras que la 100 tendrá lugar el 5 de marzo de 2028, informó este martes la Academia de Hollywood y la cadena ABC en un comunicado conjunto.

Estas serán las últimas emisiones de la gala de los Oscar por su distribuidor habitual, ABC, antes de que pase a YouTube.

Estas también serán las dos últimas ceremonias en el Teatro Dolby, que ha sido la sede habitual de los premios durante más de dos décadas.

Recientemente, la Academia anunció un acuerdo de diez años para trasladar la gala al centro de Los Ángeles a partir de 2029, al Teatro Peacock, que también acoge otros galardones como los Emmy, los más importantes de la televisión internacional.

El acuerdo estará vigente por diez años y marcará también la primera vez que una ceremonia se transmitirá de forma global a través de YouTube.

Este martes también se anunciaron fechas clave de la 99ª edición, como que el período de elegibilidad de los proyectos será a partir del 1 de enero de 2026 y que la fecha límite de presentación para las categorías generales será el 12 de noviembre de este año.

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Los nominados se darán a conocer el 21 de enero de 2027 y en encuentro previo de los aspirantes a la estatuilla dorada conocido como el Luncheon, se llevará a cabo el martes 16 de febrero de 2027. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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