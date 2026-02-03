Anuncian nueva Ley de Cine en México con incentivos para fortalecer la industria cinematográfica

En un anuncio breve pero contundente realizado desde La Mañanera, el Gobierno de México de voz de Claudia Curiel, secretaria de Cultura confirmó que en los próximos meses se presentarán diversas iniciativas destinadas a beneficiar y promover la producción cinematográfica nacional, mediante la creación de nuevos estímulos. “Viene la Ley de Cine, que lleva muchísimo tiempo esperando salir a la luz. Es algo que ya viene y que forma parte del fortalecimiento al cine”, expresó la funcionaria desde la Cineteca Nacional. De acuerdo con especialistas y sitios del sector, esta nueva legislación —que aún no ha sido presentada de manera formal— podría convertirse en una herramienta clave para continuar impulsando la producción de historias realizadas con talento mexicano, así como para promover locaciones, ciudades y estados del país como escenarios cinematográficos.

¿QUÉ PASÓ CON EL CINE EN MÉXICO? Claudia Curiel destacó que, desde el inicio de la actual administración federal, el apoyo al cine se ha incrementado a través de diversas convocatorias y programas. “Fortalecer lo que la Presidenta comentó hace poco —y que se estará anunciando próximamente— sobre los incentivos al cine, va a potenciar una industria nacional muy importante, integrada por miles de trabajadores y trabajadoras del sector”, explicó la secretaria de Cultura.

Añadió que la intención no es únicamente generar estímulos para la producción, sino también garantizar espacios de exhibición para los contenidos creados por cineastas mexicanos. “Esta Ley será muy importante para el ecosistema del cine, también en temas de exhibición y de pantalla, para que se pueda ver mucho más cine. A reserva de que existe esta maravillosa Cineteca, que es un esfuerzo de gobierno, tiene que ser un trabajo integral”, puntualizó.

‘MÉXICO HACE MUY BUEN CINE’ Uno de los puntos que más llamó la atención fue la defensa que hizo la secretaria de Cultura al talento cinematográfico nacional. De acuerdo con información de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) y análisis de medios especializados, en 2025 se estrenaron en salas comerciales 114 películas mexicanas, cifra cercana al récord histórico alcanzado en 2018. Esto refleja una recuperación en materia de exhibición, mientras que la producción total de largometrajes en distintas etapas se mantuvo elevada, con números similares a los 240 reportados en 2024. Entre las películas mexicanas más vistas se encuentran títulos como ‘Mesa de Regalos’, ‘Frankelda’ y ‘Mirreyes vs Godínez’, entre otros.