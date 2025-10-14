Apoyan con todo a Sergio Mayer Mori, nuevo capataz de La Granja VIP, tras su ‘descuido Venga La Alegría en vivo’

    Sergio Mayer Mori, hijo de los actores Bárbara Mori y Sergio Mayer, ha captado la atención en redes sociales tras su participación en la primera temporada de La Granja VIP. FOTO: ESPECIAL

En menos de 48 horas, el joven actor y cantante se ha convertido en uno de los favoritos del público, destacando por su autenticidad y espontaneidad frente a las cámaras

En el estreno de La Granja VIP, Sergio Mayer Mori se alzó como el primer capataz de la temporada, obteniendo inmunidad y acceso a la exclusiva habitación VIP del reality show. Este rol le permitió disfrutar de lujos como jacuzzi privado, cama king size, vino y comida gourmet. Sin embargo, fue su actitud relajada y despreocupada lo que rápidamente lo convirtió en tendencia.

En una de las transmisiones en vivo, se mostró completamente desnudo mientras disfrutaba del jacuzzi, olvidando que las cámaras lo grababan las 24 horas. El momento fue captado por los espectadores y se viralizó en redes sociales, generando una ola de comentarios y memes.

La producción intentó censurar la escena, pero las imágenes ya se habían difundido ampliamente en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok. Los internautas reaccionaron con sorpresa y humor ante el descuido del joven, quien, al parecer, se dejó llevar por el momento sin considerar la presencia de las cámaras.

Sergio Mayer le expresa total apoyo

El padre de Sergio, el actor y político Sergio Mayer, expresó su orgullo por el desempeño de su hijo en el reality show. A través de redes sociales, respondió a un comentario que cuestionaba el contenido proporcionado por Mayer Mori, calificándolo como una “cátedra de contenido”. Destacó que, en menos de 24 horas, su hijo había generado más material que todo un equipo en toda una temporada.

La noticia del descuido de su hijo en el jacuzzi le llegó a Sergio Mayer gracias a un mensaje público de Wendy Guevara en redes sociales. La forma en que el exdiputado federal y actor recibió la novedad ha generado diversas reacciones y ha sido motivo de análisis en medios y plataformas.

Sin pelos en la lengua, revela amorío con amiga de Bárbara Mori

Además de su comportamiento desinhibido, Sergio Mayer Mori ha sorprendido a sus compañeros y al público con revelaciones personales. Durante una dinámica de “Yo nunca, nunca”, confesó haber tenido un romance con una amiga de su madre, Bárbara Mori.

Aunque no mencionó nombres, algunos especulan que la actriz Fabiola Campomanes podría ser la persona en cuestión, debido a su cercanía con la familia. Sin embargo, hasta el momento, ni Bárbara Mori ni Fabiola Campomanes han confirmado ni desmentido estos rumores.

La revelación generó una inmediata reacción entre sus compañeros de reality, quienes le preguntaron directamente si la afirmación era cierta. Sergio Mayer Mori confirmó con un gesto afirmativo, desatando comentarios sobre la exposición de su vida privada ante sus padres.

¿Quién es Sergio Mayer Mori?

Sergio Mayer Mori nació el 7 de octubre de 1999 en la Ciudad de México. Es hijo de la actriz Bárbara Mori y del actor y político Sergio Mayer. Desde joven, mostró interés por las artes y la música, incursionando en la actuación y el canto. Ha participado en diversas producciones televisivas y cinematográficas, y ha lanzado sencillos como “Tequila” y “No Me Digas”. Además, ha sido reconocido por su presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional.

En enero de 2016, inició una relación con la modelo brasileña Natália Subtil, quien en ese entonces tenía 28 años y él 17. A pesar de la diferencia de edad, la pareja decidió mudarse junta tras un mes de noviazgo. En noviembre de ese mismo año, nació su hija Mila Mayer Subtil. Sin embargo, la relación terminó en 2017, aunque ambos han mantenido una relación cordial por el bienestar de su hija.

En los últimos años, ha habido altibajos en la relación coparental. En junio de 2025, Sergio Mayer Mori denunció públicamente que Natália Subtil no le permitió ver a su hija durante el Día del Padre, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales. Por su parte, Natália Subtil ha respondido a las acusaciones, defendiendo su postura y asegurando que siempre ha actuado en el mejor interés de su hija. A pesar de las diferencias, ambos han expresado su compromiso con la crianza de Mila y han trabajado en mejorar su comunicación y relación.

