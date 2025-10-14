Recibirá Elvis Crespo prestigioso galardón; ¿Quién es el ícono caribeño e inspiración de Bad Bunny?

Además de recibir el premio, Crespo ofrecerá una presentación especial que promete ser un recorrido por los grandes momentos de su carrera.

El artista boricua Elvis Crespo será distinguido con uno de los reconocimientos más importantes de la música latina: el Billboard Hall of Fame Award . Este galardón, que honra a los artistas cuya carrera ha trascendido generaciones y fronteras , le será entregado durante la gala de los Billboard Latin Music Awards 2025 , que se transmitirá por Telemundo este 17 de octubre.

Desde su debut como solista en 1998 con el icónico álbum Suavemente, Crespo redefinió la música tropical, llevando el merengue a niveles de popularidad internacional. El sencillo que da nombre al disco se convirtió en un himno global, sonando en discotecas de toda América Latina y Estados Unidos, e incluso logrando posiciones destacadas en listas de música anglo.

Billboard destacó en su comunicado que Crespo “rompió barreras culturales al fusionar sonidos caribeños con una energía moderna que inspiró a toda una generación de artistas latinos”. La organización subrayó su influencia en la evolución del género tropical y su capacidad de reinventarse sin perder su esencia.

A lo largo de su carrera, Elvis Crespo ha recibido múltiples premios, entre ellos un Grammy y varios Latin Grammy, así como reconocimientos de la ASCAP y la RIAA por sus ventas millonarias. Su catálogo incluye éxitos como Píntame, Tu sonrisa, Luna llena, Wow Flash y Nuestra canción, temas que consolidaron su papel como uno de los artistas más influyentes del merengue moderno.

Más allá del éxito comercial, Crespo ha mantenido una presencia constante en los escenarios, colaborando con artistas de distintas generaciones y explorando nuevas fusiones sonoras. En años recientes, ha incursionado en colaboraciones urbanas sin perder el sello bailable que lo caracteriza.

En una entrevista reciente, el intérprete expresó su gratitud por el reconocimiento: “Recibir este premio es una bendición y una confirmación de que la música tiene el poder de trascender el tiempo. Estoy agradecido con mi público por acompañarme en este viaje de más de 25 años”.

El homenaje a Crespo se suma a la lista de figuras emblemáticas que han recibido este galardón, entre ellas Marc Anthony, Juan Luis Guerra y Shakira. Su inclusión en el Hall of Fame reafirma su papel como uno de los grandes embajadores del merengue en el mundo.

Además, en años recientes, la huella de Elvis Crespo ha sido reivindicada por artistas de nuevas generaciones. En 2022, Bad Bunny le rindió homenaje en el video del tema “Neverita”, en el que recreó escena por escena el videoclip original de Suavemente, dirigido en los años noventa.

El gesto fue interpretado como un reconocimiento a la influencia que Crespo ha tenido sobre la música urbana actual y como un símbolo de continuidad cultural entre el merengue clásico y el sonido contemporáneo del Caribe.