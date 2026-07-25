Arremete Katy Perry contra la Casa Blanca por vincular ‘Firework’ con ataques militares

Han pasado varios años desde que Katy Perry decidió apoyar de forma pública una postura política en Estados Unidos, por lo que no sorprendió que este fin de semana la estrella del pop recurriera a sus redes sociales para reclamar al gobierno de Donald Trump por utilizar su canción ‘Firework’ para musicalizar un video sobre ataques militares. Indignada y molesta fue como la intérprete de ‘Smalltalk’ se dirigió a sus millones de seguidores, no solo para deslindarse de la publicación, sino también para reprobar el uso de su canción sin su consentimiento. “Estoy profundamente indignada y enojada al ver ‘Firework’ utilizada en la cuenta de TikTok de @WhiteHouse como pista de fondo para imágenes de video de ataques militares. No aprobé esto, no me lo pidieron y absolutamente no lo tolero”, escribió tajante la exjueza de ‘American Idol’.

¿QUÉ PASÓ CON KATY PERRY? Perry, quien actualmente cumple una serie de compromisos al presentarse en diversos festivales en Europa, continuó su mensaje revelando la intención original de la canción, lanzada en 2010, y que, aseguró, está muy lejos del contexto en el que fue utilizada por la Casa Blanca. “Escribí esta canción para que fuera un himno de esperanza, sanación y fortaleza interior para las personas que atraviesan sus momentos personales más oscuros”, expresó la cantante. El video publicado en TikTok por la dependencia gubernamental de Estados Unidos ya acumula más de 6.4 millones de reproducciones, más de 623 mil “me gusta” y más de 8 mil 500 comentarios, por lo que rápidamente se volvió viral. El clip está acompañado por la frase: “¿Irán ha sido advertido?”.

Al enfatizar que el propósito original de la canción era completamente distinto, la intérprete de ‘Dark Horse’ aseguró que el uso de su tema contradice el mensaje con el que fue creado. “Ver un mensaje de autoestima y elevación transformado en una banda sonora para la destrucción y la violencia es una violación total de todo lo que representa mi canción”, escribió.

EL ÉXITO DE ‘FIREWORK’ “Mi música es para unir a las personas, no para celebrar la guerra”, concluyó la intérprete en el mensaje que publicó en X y que posteriormente fue replicado en sus demás redes sociales. ‘Firework’ fue escrita por la propia Katy Perry junto con Stargate y Sandy Vee, además de ser producida por estos últimos. Fue lanzada bajo el sello Capitol Records en 2010 como parte del álbum ‘Teenage Dream’.

La canción alcanzó el número uno en Estados Unidos al encabezar el Billboard Hot 100 y se convirtió en uno de los sencillos más exitosos de la carrera de Perry. Además, obtuvo la certificación Diamante de la RIAA tras superar los 10 millones de unidades vendidas y equivalentes en reproducciones por streaming en ese país.