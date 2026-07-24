‘El Desaire’ cumple su misión: celebra Vico Escorcia impacto del filme contra la violencia de género

‘El Desaire’ cumple su misión: celebra Vico Escorcia impacto del filme contra la violencia de género

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Israel García
por Israel García

La actriz compartió que una maestra le relató cómo alumnas identificaron señales de violencia en sus relaciones tras ver la película, un resultado que considera el mayor logro del proyecto

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Vico Escorcia es una de las promesas de la actuación que mayor proyección ha ganado en los últimos años. Su trabajo ha sido reconocido no solo por la prensa nacional, sino también por sus interpretaciones en la pantalla. Por ello, protagonizar ‘El Desaire’ no solo representa un logro en su carrera, sino también el cumplimiento de una misión que personalmente asumió para este filme.

Durante la alfombra roja del estreno, la intérprete de ‘Rosa’ celebró que el propósito que tenía para su personaje se hiciera realidad y lograra transmitir un mensaje para identificar la violencia dentro de una relación, ya que, en México, muchas conductas machistas y de violencia de género continúan normalizándose.

$!Legado. Vico Escorcia aseguró que el mayor éxito de la película es generar conciencia sobre las señales de violencia dentro de las relaciones.
Legado. Vico Escorcia aseguró que el mayor éxito de la película es generar conciencia sobre las señales de violencia dentro de las relaciones. FOTO: OMAR SAUCEDO

“Estoy muy feliz. Ayer dije en la conferencia de prensa que mi objetivo con la película era que por lo menos una mujer identificara señales de violencia a tiempo. Y acabo de hablar con una mujer que me dijo que vio la película en el preestreno, junto con muchas de sus alumnas de la preparatoria de la Universidad Carolina, y que algunas de sus alumnas le dijeron que, a través de la película, se dieron cuenta de que su pareja estaba siendo violenta de alguna manera, o que la pareja de su amiga lo era, y preguntaban cómo podían ayudar a la amiga. Para mí, ese es todo el objetivo de la película”, expresó la protagonista a VMÁS.

¿Qué representa ‘El Desaire’ en tu carrera?

“Mira, me cambió la vida de muchas maneras, lo agradezco con todo mi corazón. Creo que es la película que genera más conciencia social de todas las que he hecho, siendo ese un poco el objetivo. Viene desde un lugar muy puro y, por lo mismo, creo que tiene mucho corazón. Entonces, para mí, es eso”.

Escorcia viajó por primera vez a Saltillo en 2023 para la filmación de la historia dirigida por Gabriel Ramos y escrita por Elena Barbosa y Jorge Sarmiento. En 2024 regresó para realizar un preestreno especial que permitió que la película participara en festivales internacionales, donde consiguió más de 25 reconocimientos, entre ellos dos premios a Mejor Actuación para Vico.

https://vanguardia.com.mx/show/el-desaire-gabriela-de-la-garza-y-karen-marti-comparten-su-experiencia-en-la-produccion-HE22403114

“Muchísimas gracias a toda la gente tan bella de Saltillo que hemos conocido a lo largo de estos años. Nos han recibido con muchísimo amor. Yo los amo con todo mi corazón. Me encanta que hayan abrazado ‘El Desaire’ y que nos hayan abrazado a nosotros como personas desde el principio”, concluyó la protagonista de la película coahuilense.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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