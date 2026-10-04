$!‘100 formas de volver a ti’, el libro de la influencer María Bolio para tener paz en el ruido cotidiano

“En el día a día nos vamos olvidando quiénes somos, qué nos gusta, qué nos hace reír, cómo podemos abrazarnos incluso al final del día más caótico o de qué manera hallamos paz en medio del ruido”: con esa premisa, la artista y escritora María Bolio llega a una audiencia que busca recuperar su equilibrio a través de su segundo libro ‘100 formas de volver a ti’ (B de Blok, 2026). Antes de su presentación en la Feria Internacional del Libro (FIL) Monterrey 2026, programada para el día 10 de octubre en el auditorio McDonald’s del recinto de Cintermex, la joven mexicana reveló a VMÁS lo que hay detrás de esta publicación. LA BÚSQUEDA DE IDENTIDAD EN UN LIBRO La autora explicó que hay una brecha muy significativa entre la creación de ‘100 formas de volver a ti’ y ‘100 formas de crear’, su primera publicación. En el caso de este último, el proceso se remonta a la época de la pandemia, siendo una etapa de incertidumbre: “Justo coincidió con que a la gente le estaba gustando mucho el contenido de actividades que estaba haciendo en mis redes, entonces sonó como una gran idea y lo fue”.

En cambio, su más reciente obra nació de la necesidad de buscar algo que la ayudara a identificarse en el contexto en el que vive actualmente. “Ahorita tengo 26 años, entonces me ha tocado hacerme responsable de muchas cosas que antes no me tocaba justamente por la edad e, independientemente de eso, siempre tuve la espinita de lanzar algo con lo que me identificara y que pudiera ayudar a la gente después de una etapa complicada que tuve en mi adolescencia, acompañada de depresión y varios intentos de suicidio, que son temas de los que hablo mucho en mis redes sociales”, añadió. Para Bolio, ‘100 formas de volver a ti’ es una herramienta que le hubiera gustado tener en los momentos más difíciles que ha atravesado. Hoy en día, tener un manual como este le ha ayudado a conocerse mejor.

UNA PROPUESTA DE INTROSPECCIÓN La obra de María Bolio es un texto totalmente didáctico que involucra partes esenciales de una persona: mente, cuerpo, corazón, relaciones y sueños. Cada uno de estos apartados cuenta con una serie de ejercicios diseñados específicamente para un momento de reflexión. “También ten en cuenta que acudir con expertos en salud física, mental y emocional es parte de nuestra canasta básica de supervivencia y este manual tan solo es una forma (o cien) de acompañarnos; no sustituye la ayuda, el diagnóstico ni el tratamiento de profesionales de la salud”, aclara la autora en la introducción. En este sentido, Bolio explicó a esta casa editorial que no busca brindar una postura de experta en salud mental y, por otro lado, quería mantener la esencia que ya había plasmado en ‘100 formas de crear’.

“Para mí era muy importante que no todas las actividades fueran solo lectura o solo escribir o hacer algo específico, sino que tuvieras como todas las opciones de ‘ok, hoy no tienes ganas de escribir, entonces haz esta de meditación; hoy no quieres ir tan introspectivo, aquí tienes algo para que puedas colorear y pueda ser como meditativo’”, comentó. UNA COMUNIDAD; UNA HERRAMIENTA; UN ACOMPAÑAMIENTO Seguidores de la también creadora de contenido le han comentado que, en efecto, ‘100 formas de volver a ti’ ha sido un buen acompañamiento para los distintos contextos difíciles que se presentan. De esta forma, la artista concluyó que un numeroso grupo de personas pueden estar pasándola mal al mismo tiempo, lo que significa que los buenos momentos y la felicidad plena no son tan duraderos como se cree. “Me ha caído el veinte de decir ‘órale, somos un montón, se habla muy poco de esto’. Necesitamos tener todas las herramientas a la mano, no solamente de forma personal, sino también para alguien cercano que quizás lo necesite y ser muchísimo más empáticos, porque no es nada sencillo para nadie”, mencionó.

UN CONSEJO DESDE LA EXPERIENCIA En la sociedad se ha normalizado el agotamiento físico y mental. De frente a esta situación, María Bolio defiende que no tienes que estar en crisis para entonces hacer algo por y para ti. “Creo que eso pasa mucho por la falta de conexión con nosotros mismos”, reiteró. Para estos casos, la artista considera que el primer paso hacia el bienestar es reconocer que algo no está bien; y, como herramienta, recomienda la práctica contemplativa.

“Hay algunas actividades de meditación en el texto que son más específicas, no consideraría que fueran meditaciones para hacer todos los días, siento que son más como en algunos momentos en los que quieras trabajar algo más específico. Pero sí creo que la meditación te regresa mucho a ti, te regresa a ubicar y a reconocer sensaciones”, comentó. La artista, influencer, escritora y cantautora invita a recuperar el equilibrio: “No tengas miedo de comenzar con este camino ni de las heridas que pueden salir cuando trates de sanarlas. Vale la pena dar ese paso”, escribió en su publicación.

Temas

Libros Ferias

