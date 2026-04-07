$!‘404 Not Found’: Teatro para cuestionar las memorias y nombrar a una madre asesinada

¿Qué harías si descubres que tus memorias no reflejan la realidad? Si de pronto alguien más, o un archivo o una vieja fotografía te revela que aquella conversación, aquel viaje o momento no ocurrió como lo recuerdas... ¿Y qué harías si esa memoria fuera realmente significativa? “404 not found” es una obra de teatro escrita, dirigida y protagonizada por Cassandra Colis, quien en escena desenmaraña sus memorias y narra el difícil caso del feminicidio de su madre, ocurrido cuando ella tenía tan solo 11 años.

“Uno de mis objetivos principales era que la historia de mi mamá, su nombre, pudiese convertirse en una historia, en una vida real, más que una cifra más. Eso para mí ha sido una de las cosas más gratificantes de la cantidad de espacios a los que hemos podido ir, la cantidad de gente que nos ha podido ver”, explicó Colis para VANGUARDIA. El montaje, estrenado en noviembre de 2022, tiene en su haber 72 funciones en distintos recintos del país, incluida la selección oficial de la Muestra Nacional de Teatro en 2024. Con esta trayectoria llega a Saltillo para presentar una historia cruda, real, pero que es necesario contar.

“Esas ganas que yo tenía por hablarlo y sacarlo a la luz eran las mismas ganas que teníamos todos [en mi familia] pero nadie nos atrevíamos o no teníamos las herramientas para ver cómo sacar eso. Eso ha generado en el proyecto cambios a partir de la seguridad”, mencionó al respecto de la evolución del montaje a lo largo de estos años. Creada a partir de sus memorias en contraste con las de otros familiares, así como del expediente del caso, la obra mantiene también un equilibrio en el tono que lleva al público a través de distintos momentos ligeros, muy cómicos, cuidando de no entregar una experiencia sobrecargada de la violencia que, de igual manera, ya vemos a diario.

“A la hora de montarlo me enfrente a mi propia vulnerabilidad y sí me encontré con temas que por mucho que quisiera tocarlos no iba poder, porque no me podía permitir quebrarme de cierta forma. Desde esos cuidados fue el decidir meterlo por este lado, jugar por acá, insertar esto, qué cosas me funcionan para generar emotividad, qué cosas no”, compartió. “A veces la comedia regia o norteña no es tan bien recibida en muchas partes. Pero también adueñándonos de esa idea y decir, al final esta obra soy yo y yo soy así y necesito reflejar estas cosas de tal manera, defiendo lo que tenga que defender y voy cambiando cosas que de pronto, también me doy cuenta, eso que esta persona me dice ahora desde sus ojos lo puedo ver y estoy de acuerdo y lo voy cambiando también”, agregó.