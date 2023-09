Alex Carrillo celebra ‘un sueño cumplido’ con exposición en Mansión Bravos

A un año de “Imaginatopía”, su primera exposición individual, el ilustrador saltillense Alex Carrillo encontró un nuevo hogar para su arte, espacio que le permitió este fin de semana celebrar “un sueño cumplido”, con nuevas obras y el talento de siempre.

“Kyomu” —vocablo japonés que se interpretara como “un sueño que se hace realidad”— es la más reciente muestra del artista, que se inauguró este sábado en Mansión Bravos, galería de arte ubicada en el primer cuadro de la ciudad que también aprovechó la velada para festejar su primer aniversario.

“Es un honor que me hayan invitado para hacer la exposición que conmemora su primer año de actividades”, compartió para VANGUARDIA el artista al respecto de la ocasión, “también me siento muy motivado, desde que me avisaron quise explorar temas nuevos, hacer ilustraciones nuevas y presentar obra que no se había presentado antes”.