Anadela Ramírez, escritora saltillense, explora el dolor y placer en su primer poemario ‘Espinas’

Anadela Ramírez, licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y docente, se estrena como poeta con su obra ‘Espinas’: ese sería el título de este artículo si, en realidad, este fuera su gran debut. Pero no. Aunque la joven sí acaba de lanzar su primer poemario, la verdad es que ella ya figuraba dentro del mundo literario de Saltillo, con sus grandes participaciones en eventos de cultura, sus escritos publicados en blogs y antologías colectivas, y dando a conocer su poesía a quienes habitamos la ciudad. Con su reciente publicación, la saltillense reconoce su pasión por la poesía, que se generó desde niña, gracias a su familia, a la escuela y a Jaime Sabines. Hasta que escribió sus primeros versos a la edad de 11 años, en los que encontró un canto a la vida: “La poesía siento que es lo que te va a permitir expresar, no solo tus sentimientos, no solo la idea de lo que tú tengas, sino que ya en un momento de llegar a lo que es la voz o la recitación, solo la poesía te puede permitir ese sonido, como ese ritmo, esa sonoridad, esas gesticulaciones que uno puede hacer a través de la voz”.

‘ESPINAS’: UN VIAJE POR EL DOLOR Y PLACER ‘Espinas’ fue publicado por la editorial independiente Caracola Ediciones como parte de ‘Ola Nueva’, donde se planea dar una oportunidad a artistas emergentes. En su obra, Anadela explora la profundidad del dolor humano, la introspección y la feminidad, a través de una estructura dividida en tres instantes. El primero de ellos, llamado ‘No todo es muerte, madre’, se centra en la figura materna como origen y raíz, explorando la relación de ella misma a través de la imagen religiosa de Cristo. En el segundo, llamado ‘Te pareces a Cristo’, la autora aborda el desamor y la herida de las relaciones no correspondidas, donde también se integra el erotismo y el placer carnal como una dimensión esencial de lo humano y una forma de liberación para el cuerpo femenino. Por último, el tercer instante se llama ‘Espinas’. Es el bloque más introspectivo y filosófico, donde se explora el ‘Yo’ en soledad. Además, la poeta se cuestiona qué es aquello que realmente atraviesa y perfora al ser humano, ya sea en familia, el desamor o la propia autopercepción. De esta forma, Anadela nos lleva en un viaje que combina la maternidad, la iconografía religiosa, experiencias de desamor y, como un guiño literario, ‘Farabeuf’, una novela de Salvador Elizondo, de donde la saltillense se enfocó en la imagen del ‘supliciado’ y la fortaleza de la mujer para resistir el dolor.

ABARROTERÍA POÉTICA: LLEVANDO LA POESÍA A LAS CALLES DE SALTILLO Otro de los grandes proyectos de Anadela es un colectivo de poesía, encabezado por Eduardo Ribé, quien ha estado muy relacionado en talleres de poesía en Saltillo y que ha explorado la poesía ligada a la expresión corporal. Dentro de la dinámica, el grupo propuso llevar estas actividades a lo visual, de donde se adoptó el nombre Abarrotería Poética: “La idea que se quería llevar de este proyecto era empezar a grabarnos en tiendas de todo Saltillo”. Pero no todo se quedó en lo digital. El colectivo sale a las calles de la ciudad con bocinas y micrófonos para recitar los poemas que creaban sus integrantes. “Había gente que se acercaba y nos decía ‘¡Wow! Nunca hemos visto esto en Saltillo’. La gente se empezó a acercar y nos empezó a decir que les gustaba escuchar la poesía en las calles”, mencionó Anadela. Y así, Abarrotería Poética logró su cometido: acercar este arte a las personas, hasta a lugares donde se cree que no puede estar presente. A partir de ello, se decidió el nombre de la agrupación: “Decíamos que cada quien representa una fruta, una verdura y, al final, la gente decide qué se quiere llevar”.

PECDA, SOCIEDAD Y MATERNIDAD: CÓMO LA POETA ENCONTRÓ LA INSPIRACIÓN Parte de sus grandes logros fue el haber destacado en el Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico (PECDA) Coahuila 2025, gracias al cual obtuvo una beca que le permite dar continuidad a su proyecto de poesía, que será publicado aproximadamente en julio. Anadela contó a esta casa editorial que el proceso detrás de su aplicación al programa fue más una exploración de cómo ella quería relacionarse y apoyar a la sociedad local. Como resultado, llegó a la conclusión de las maternidades: “Fui pensando que una de las cosas que yo siempre me he preguntado y que es una de mis búsquedas, pues es la relación que tengo con mi madre, porque mi madre es el centro de toda mi vida en pocas palabras”. Más allá de una oportunidad para ella misma, Anadela agradeció el poder compartir su voz de poeta con otros grandes artistas coahuilenses que escriben desde sus realidades. “Lo padre de este proceso que hemos estado atravesando en el PECDA no solo es lo que tú estás escribiendo, sino ver lo que tus otros compañeros también están creando y que todo esto, al final, nos lleva a la literatura del norte”.

LÁGRIMAS EN EL VIENTRE: EL PRÓXIMO POEMARIO DE LA SALTILLENSE Anadela Ramírez adelantó a VANGUARDIA que próximamente se publicará un nuevo poemario que lleva por nombre ‘Lágrimas en el Vientre’, el cual “está enfocado en las maternidades, pero no solo en las maternidades, sino en el hecho de ser hija, ser hermana, de ser abuela. Todo lo que tiene que ver con esta relación de madres”, comentó. Así como en ‘Espinas’, la escritora observa y plantea la relación entre la maternidad y los feminismos, en un viaje que llevará a sus lectores a vivir el significado de escoger ser madre o no. “Entonces, el proyecto abarca todo lo que tiene que ver con el hecho de las relaciones humanas entre mujeres [...]. Me gusta mucho eso, es como mi nueva búsqueda ahora en la poesía. Ver cómo es la relación de las mujeres entre nosotras y cómo eso nos lleva a relacionarnos en el mundo, en el trabajo”, agregó. OTRAS OBRAS DE LA POETA ANADELA RAMÍREZ Hasta el momento, Anadela ha participado en cuatro antologías. La más reciente fue publicada el pasado 2025 en coordinación con la Secretaría de Cultura, llamada ‘El sol nos cerraba los ojos’ que fue dirigida a las infancias. Esta obra fue reunida con el esfuerzo del poeta saltillense Lázaro Isael, quien ayudó a seleccionar a las voces coahuilenses que participaron en el proyecto, entre las que destacaron Elsa Tamez, Gerardo Carrera, Julián Herbert, Sylvia Georgina Estrada, Claudia Berrueto y Claudia Luna, además de voces emergentes.

Otra antología que tiene la participación de Anadela se llama ‘Novísimas. República de Poetas Mexicanas’ de la editorial Los Libros del Perro, que reúne únicamente a poetas mexicanas, incluyendo a escritoras de lenguas originarias. Gracias a estas y otras oportunidades, Anadela Ramírez ha podido visitar lugares extraordinarios, como el recinto donde nació Sor Juana Inés de la Cruz, donde la saltillense presentó un poema.

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