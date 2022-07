$!Bruno Javier presentará su primer poemario ‘Por donde el diablo atraviesa los huesos’

“Por donde el diablo atraviesa los huesos”, el primer poemario del poeta regiomontano Bruno Javier, es una reunión de voces, manos y vidas. Sus personajes se mueven entre los resquicios de las realidades humanas y sus versos son un homenaje a los maestros que ayudaron en la realización de este proyecto.

Este compendio de textos editado por la Casa Editorial Escritores Neoloneses Emergentes ENE, en colaboración con la Editorial Universitaria de la UANL, será presentado por primera vez este sábado 15 de julio en Casa del Libro UANL, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

“Es el fruto de todo lo que he aprendido desde que empecé a escribir. Es una cosa que me emociona mucho, en especial porque es un homenaje a muchos de mis maestros que ya no están aquí. Creo que es como conversar de nuevo con ellos, ahora que he podido revisitarlo”, comentó el autor en entrevista con VANGUARDIA.