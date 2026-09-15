Celebran al dramaturgo Alfonso Paso con función especial en Saltillo

Para comenzar la noche se presentó un video corto de una de las hijas de Alfonso Paso brindando unas palabras y agradecimiento a los presentes, además de reconocer el elenco fabuloso que se presentaba esa noche.

“Usted puede ser un asesino ” relata la historia de dos esposos que intentan ser infieles, pero un cadáver inesperado complica todo y convierte la situación en un crimen donde seis personas son sospechosas.

Rebosando de público, el pasado 12 de septiembre en el Teatro Garnica, Saltillo se unió al homenaje de los 100 años del natalicio del dramaturgo Alfonso Paso con una función especial de su icónica comedia de enredos “Usted puede ser un asesino”.

“De nuevo mil gracias, espero que se rían mucho que disfruten la función, gracias Saltillo, gracias querido público, pero por encima de todo gracias a cada uno de los mexicanos que hizo feliz a mi papá”, expresó.

Durante la obra se realizaron bromas con temas actuales, además de que utilizaron elementos de la capital coahuilense y la region. Un momento muy divertido fue cuando, tras el intermedio el actor Homero Craig, quien interpretó al inspector Servil, recorrió las escaleras interactuando con el público buscando al asesino entre ellos.

Esta función especial fue producto del trabajo de Teatro Columna Cuatro y Bimba Producciones, y contó con la presentación de distintos actores y actrices de gran trayectoria, como Gabriel Neaves, que además de ser el director también está interpretando el personaje de Simón, Victoria López como Margarita, Rafael Hernández como Julio, Humberto Velázquez como Enrique, y Cristina del Roble como Nohemí, además del ya mencionado Homero Craig como el inepto detective.

Para finalizar la obra el público se despidió con una ovación de aplausos y como resultado los actores decidieron tomar un video para sus redes sociales además de comentarles que se quedarían unos momentos para tomarse fotografías con la audiencia.