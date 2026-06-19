Centro Cultural Vito Alessio Robles abrirá un nuevo espacio para la literatura de Coahuila
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‘Trazos. Lectura de textos inéditos de escritores coahuilenses’ es un programa para la promoción del trabajo de autores y autoras de la entidad, que inicia el próximo 25 de junio
El Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR) está por iniciar un nuevo programa que otorgará una plataforma para la literatura coahuilense contemporánea, donde los autores y autoras de la entidad podrán dar a conocer sus más recientes trabajos.
“Trazos. Lectura de textos inéditos de escritores coahuilenses” se presenta como un espacio para el encuentro entre escritores y lectores, donde se compartirán fragmentos de textos en proceso de creación.
“Es una manera no solamente de ver o escuchar lo que viene, sino también, creo que nuestras escritoras y escritores tendrán oportunidad de valorar las reacciones que sus textos ocasionarán en los diferentes públicos que asistan a estas lecturas”, comentó para VANGUARDIA el director del centro, Pedro Moreno.
El gestor cultural destacó que la propuesta busca sumarse a la efervescencia de la literatura en el estado, y particularmente en Saltillo, donde se ha visto un incremento en publicaciones y formación por medio de talleres, a su vez más abundantes.
El programa iniciará el próximo jueves 25 de junio a las 19:00 horas con la participación de Julián Herbert y Laura Luz Morales, en las instalaciones del CECUVAR.
“Nos es muy grato que este programa inicie con Julián Herbert, uno de los más talentosos escritores de nuestro estado, que ha alcanzado un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Es una manera de “hacer la cruz” para que nos vaya bien”, aseguró Moreno, quien explicó también que al menos una vez al mes se realizará esta actividad.