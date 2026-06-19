Centro Cultural Vito Alessio Robles abrirá un nuevo espacio para la literatura de Coahuila

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    Centro Cultural Vito Alessio Robles abrirá un nuevo espacio para la literatura de Coahuila

‘Trazos. Lectura de textos inéditos de escritores coahuilenses’ es un programa para la promoción del trabajo de autores y autoras de la entidad, que inicia el próximo 25 de junio

El Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR) está por iniciar un nuevo programa que otorgará una plataforma para la literatura coahuilense contemporánea, donde los autores y autoras de la entidad podrán dar a conocer sus más recientes trabajos.

Trazos. Lectura de textos inéditos de escritores coahuilenses” se presenta como un espacio para el encuentro entre escritores y lectores, donde se compartirán fragmentos de textos en proceso de creación.

“Es una manera no solamente de ver o escuchar lo que viene, sino también, creo que nuestras escritoras y escritores tendrán oportunidad de valorar las reacciones que sus textos ocasionarán en los diferentes públicos que asistan a estas lecturas”, comentó para VANGUARDIA el director del centro, Pedro Moreno.

El gestor cultural destacó que la propuesta busca sumarse a la efervescencia de la literatura en el estado, y particularmente en Saltillo, donde se ha visto un incremento en publicaciones y formación por medio de talleres, a su vez más abundantes.

El programa iniciará el próximo jueves 25 de junio a las 19:00 horas con la participación de Julián Herbert y Laura Luz Morales, en las instalaciones del CECUVAR.

“Nos es muy grato que este programa inicie con Julián Herbert, uno de los más talentosos escritores de nuestro estado, que ha alcanzado un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Es una manera de “hacer la cruz” para que nos vaya bien”, aseguró Moreno, quien explicó también que al menos una vez al mes se realizará esta actividad.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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