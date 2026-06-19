Centro Cultural Vito Alessio Robles abrirá un nuevo espacio para la literatura de Coahuila

El Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR) está por iniciar un nuevo programa que otorgará una plataforma para la literatura coahuilense contemporánea, donde los autores y autoras de la entidad podrán dar a conocer sus más recientes trabajos.

“Trazos. Lectura de textos inéditos de escritores coahuilenses” se presenta como un espacio para el encuentro entre escritores y lectores, donde se compartirán fragmentos de textos en proceso de creación.

“Es una manera no solamente de ver o escuchar lo que viene, sino también, creo que nuestras escritoras y escritores tendrán oportunidad de valorar las reacciones que sus textos ocasionarán en los diferentes públicos que asistan a estas lecturas”, comentó para VANGUARDIA el director del centro, Pedro Moreno.