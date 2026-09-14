Centro Cultural Vito Alessio Robles invita conocer la exposición colectiva ‘Escala Íntima’

El arte es el producto del ser humano por crear, comunicar ideas, emociones y visiones de su mundo y la conexión con el exterior. Por ese motivo El Gobierno del Estado de Coahuila y la Secretaría de Educación, a través del Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR), invitan al público a la inauguración de la Exposición colectiva “Escala íntima”.

La muestra reúne el talento local artístico de más de 30 artistas plásticos especialistas en técnicas distintas como pintura, dibujo, gráfica, fotografía y obra tridimensional este jueves 17 de septiembre en el CECUVAR a las 17:00 horas.

Entre los artistas exponentes se encuentra David Adame, Daniel Alcalá, Élfego Alor, Ander, Omar Campos, Daniel Canales, Georgina Chapa, Orlando Cuellar, Magda Dávila, Orestes de la Paz, Josué de la Peña y Daniela Elidett.