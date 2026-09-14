Centro Cultural Vito Alessio Robles invita conocer la exposición colectiva ‘Escala Íntima’

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    Centro Cultural Vito Alessio Robles invita conocer la exposición colectiva ‘Escala Íntima’

Pintura, dibujo , gráfica y fotografía son algunas de las técnicas que se estarán exponiendo en la exposición colectiva ‘Escala Íntima’ en el Centro Cultural Vito Alessio Robles este jueves 17 de septiembre

El arte es el producto del ser humano por crear, comunicar ideas, emociones y visiones de su mundo y la conexión con el exterior. Por ese motivo El Gobierno del Estado de Coahuila y la Secretaría de Educación, a través del Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR), invitan al público a la inauguración de la Exposición colectiva “Escala íntima”.

La muestra reúne el talento local artístico de más de 30 artistas plásticos especialistas en técnicas distintas como pintura, dibujo, gráfica, fotografía y obra tridimensional este jueves 17 de septiembre en el CECUVAR a las 17:00 horas.

Entre los artistas exponentes se encuentra David Adame, Daniel Alcalá, Élfego Alor, Ander, Omar Campos, Daniel Canales, Georgina Chapa, Orlando Cuellar, Magda Dávila, Orestes de la Paz, Josué de la Peña y Daniela Elidett.

Las obras expuestas serán de una dimensión máxima de 50 centímetros invitando a los espectadores a acercarse y detener la mirada en los detalles, en los trazos, las pinceladas, las texturas y cada uno de los gestos que integran cada una de las obras.

También participan Omar Leza, Vinicio Fabila, Ferlun, Alejandro Fuentes Gil, Carolina Fuentes Quezada, Pedro García, Jorge Garza Palomares, Asís Jaramillo, Eduardo Martínez, Armando Meza, Gustavo Möller, Eleazar Montejano, Adalberto Montes, Rafael Ortega, Sandra Petrarulo, Américo Pugliese, Karla Rangel, Germán Siller, Grizelda Tamez, Celic Vélez, Susana Veloz, Cristina Villar y Rafael Yáñez, entre otros.

También el pequeño formato busca hacer visible el desafío para el creador, la técnica y la exigencia de la presión y atención en la elaboración de la obra.

Esta exposición estará abierta al público de manera gratuita a partir de su inauguración, de martes a sábado, de 11:00 a 16:00 horas, en el CECUVAR.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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