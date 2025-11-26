$!Charlan sobre la importancia de la fotografía antigua en exposición por el aniversario de VANGUARDIA

Desde su inauguración, la exposición “Saltillo, una ventana al pasado”, ha generado un mar de conversaciones sobre cómo se vivía y quiénes vivían en otras épocas de la capital coahuilense, además de dejar un poco de nostalgia en asistentes que han reconocido a familiares, amigos y figuras destacadas en estas fotografías. La muestra, que se enmarca en el 50 aniversario de VANGUARDIA, expandió este martes dicho diálogo con la charla “Fotografía y memoria: Un diálogo desde los archivos”, con la participación de los historiadores Olivia Strozzi, Iván Vartan Muñoz Cotera y Ariel Gutiérrez Cabello —uno de los organizadores del proyecto— en el Centro Cultural Teatro García Carrillo, donde aún se pueden ver las imágenes.

Al iniciar la conversación Gutiérrez recordó el contexto y origen de la exhibición, así como la recepción que ha generado, en un esfuerzo que considera un rescate de más de 400 imágenes inéditas que retratan vidas, edificios y paisajes que ya no existen o se han modificado y permiten atisbar al desarrollo de la ciudad. “Creo que no solo las fotografías oficiales [en los museos son importantes], sino también las que guardan las familias en sus hogares, porque resguardan una historia a veces más importante que la propia oficialidad”, expresó el historiador.

En respuesta, Strozzi, directora del Archivo Municipal de Saltillo, recalcó la importancia de la fotografía como documento histórico, así como de conservarlas pues a partir de ellas se puede reconstruir y contextualizar la historia. “También se deja huella, y eso lo vemos ahora con las fotos que tomamos hasta de lo que comemos. Por eso cuando aparece la fotografía en el siglo 19 se transforma en un objeto de la vida personal y familiar, eran testimonio pero abrazo. ¿Cuántas fotografías no se mandaron para mostrar afecto?”, comentó la funcionaria.

Por su parte, Vartan respondió a la pregunta de si la fotografía como documento peligra ante la llegada de tecnologías más accesibles pero también efímeras. “Cuando el daguerrotipo la fotografía era una sola pieza, el fotógrafo preparaba esa imagen y ahora estamos en un tiempo en que la fotografía puede ser generada con solo sacar el celular”, expresó, “y para el ámbito archivístico sí representa un reto, porque ha cambiado su forma de preservación en el formato digital [...] Y corremos el riesgo de que se pierdan. Conozco archivos donde las primeras fotografías digitales que se archivaron no pudieron conservarse porque ni había lineamientos para ello”. “Cada historia que documentamos es una victoria frente al olvido”, recalcó Strozzi casi al concluir el evento.