Charlan sobre la importancia de la fotografía antigua en exposición por el aniversario de VANGUARDIA

Artes
/ 26 noviembre 2025
    Charlan sobre la importancia de la fotografía antigua en exposición por el aniversario de VANGUARDIA

La muestra ‘Saltillo, una ventana al pasado’ historiadores se reunieron a conversar sobre lo que significa para la ciudad que se haya realizado un ejercicio que rescata su memoria histórica

Desde su inauguración, la exposición “Saltillo, una ventana al pasado”, ha generado un mar de conversaciones sobre cómo se vivía y quiénes vivían en otras épocas de la capital coahuilense, además de dejar un poco de nostalgia en asistentes que han reconocido a familiares, amigos y figuras destacadas en estas fotografías.

La muestra, que se enmarca en el 50 aniversario de VANGUARDIA, expandió este martes dicho diálogo con la charla “Fotografía y memoria: Un diálogo desde los archivos”, con la participación de los historiadores Olivia Strozzi, Iván Vartan Muñoz Cotera y Ariel Gutiérrez Cabello —uno de los organizadores del proyecto— en el Centro Cultural Teatro García Carrillo, donde aún se pueden ver las imágenes.

$!Charlan sobre la importancia de la fotografía antigua en exposición por el aniversario de VANGUARDIA

Al iniciar la conversación Gutiérrez recordó el contexto y origen de la exhibición, así como la recepción que ha generado, en un esfuerzo que considera un rescate de más de 400 imágenes inéditas que retratan vidas, edificios y paisajes que ya no existen o se han modificado y permiten atisbar al desarrollo de la ciudad.

“Creo que no solo las fotografías oficiales [en los museos son importantes], sino también las que guardan las familias en sus hogares, porque resguardan una historia a veces más importante que la propia oficialidad”, expresó el historiador.

$!Charlan sobre la importancia de la fotografía antigua en exposición por el aniversario de VANGUARDIA

En respuesta, Strozzi, directora del Archivo Municipal de Saltillo, recalcó la importancia de la fotografía como documento histórico, así como de conservarlas pues a partir de ellas se puede reconstruir y contextualizar la historia.

“También se deja huella, y eso lo vemos ahora con las fotos que tomamos hasta de lo que comemos. Por eso cuando aparece la fotografía en el siglo 19 se transforma en un objeto de la vida personal y familiar, eran testimonio pero abrazo. ¿Cuántas fotografías no se mandaron para mostrar afecto?”, comentó la funcionaria.

$!Charlan sobre la importancia de la fotografía antigua en exposición por el aniversario de VANGUARDIA

Por su parte, Vartan respondió a la pregunta de si la fotografía como documento peligra ante la llegada de tecnologías más accesibles pero también efímeras.

“Cuando el daguerrotipo la fotografía era una sola pieza, el fotógrafo preparaba esa imagen y ahora estamos en un tiempo en que la fotografía puede ser generada con solo sacar el celular”, expresó, “y para el ámbito archivístico sí representa un reto, porque ha cambiado su forma de preservación en el formato digital [...] Y corremos el riesgo de que se pierdan. Conozco archivos donde las primeras fotografías digitales que se archivaron no pudieron conservarse porque ni había lineamientos para ello”.

“Cada historia que documentamos es una victoria frente al olvido”, recalcó Strozzi casi al concluir el evento.

Temas


Exposiciones
fotografías

Localizaciones


Saltillo

true

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De Estados Unidos a Saltillo, así llega el Thanksgiving (Acción de Gracias) a Coahuila

De Estados Unidos a Saltillo, así llega el Thanksgiving (Acción de Gracias) a Coahuila
Claudia Sheinbaum añadió que las consideraciones de carácter político deben posponerse ante una circunstancia de esta naturaleza.

Sheinbaum frena a Noroña por declaraciones sobre la viuda del alcalde de Uruapan
La obra musical busca preservar el legado de Blanca y su compromiso con la justicia y la búsqueda de desaparecidos.

Saltillo: homenajean la labor social de Blanca Isabel Martínez Bustos con composición musical (video)
Un tribunal en Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, por el presunto delito de fraude.

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, enfrenta el delito de fraude en Tailandia
Las redes sociales han estallado, luego de que en la cuenta oficial de la inolvidable Jenni Rivera se completaran los pétalos de la famosa flor amarilla

Jenni Rivera regresaría con nueva canción: fans avivan rumores tras publicación en Instagram
La Presidenta advirtió que se ha intentado vincular el caso penal del dueño del certamen con el logro de la joven mexicana.

Sheinbaum se pronuncia por acusaciones contra dueño de Miss Universo
El cierre anunciado por Costco para el 27 de noviembre generó dudas entre los socios.

¿Cierre masivo de Costco aplicará en México?... esto es lo que sabemos
Primer capítulo de una rivalidad intensa: Chivas y Cruz Azul buscan ventaja en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Chivas vs Cruz Azul: duelo vibrante en la Ida de Cuartos de Final del Apertura 2025