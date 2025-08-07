Chef Juan Ramón Cárdenas: Proyecta nuevo restaurante mexicano en Texas

/ 7 agosto 2025
    Chef Juan Ramón Cárdenas: Proyecta nuevo restaurante mexicano en Texas

El empresario coahuilense abrirá un nuevo restaurante en Fort Worth, junto a Don Artemio.

El restaurante Don Artemio crece en el extranjero y proyecta abrir una nueva sucursal para promover la comida mexicana.

Desde hace años, el chef Juan Ramón Cárdenas cuenta con dos restaurantes, Don Artemio, uno en Saltillo y otro en Fort Worth.

El equipo de trabajo del chef Juan Ramón Cárdenas confirmó que se abrirá un nuevo restaurante en Fort Worth, este restaurante se llamará Dos Mares y llevará a Estados Unidos el sabor de la costa de México.

Aunque no hay una fecha para su apertura ya se cuenta con la misión del restaurante y el logotipo que caracterizará a la marca.

Estará “inspirado en la rica herencia costera de México, Dos Mares trae una experiencia gastronómica única a Fort Worth”, se indica en la página web que aún está en proceso.

Continua: “Un concepto creado por Juan Ramón Cárdenas, cada platillo celebra los sabores del mar y el alma de la tradición mexicana”.

El Director Culinario de los tres restaurantes es Rodrigo Cárdenas Garza.

EN CONTEXTO

El restaurante Don Artemio es liderado por Juan Ramón Cárdenas quien se ha especializado en Industrias Alimentarias y cuenta con Maestría en Administración. Ambas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. (ITESM).

De acuerdo a información difundida en la página oficial del restaurante, Juan Ramón Cárdenas ha estudiado cocina en escuelas de gastronomía en México, Estados Unidos, French Culinary Institute y Culinary Institute of Amercia y Europa, Etoile Insituti Superiori de Arti Culinari y Basque Culinary Center.

