Comparten la historia de Raymundo Ugarte, en fotógrafo que capturó la historia de Parras de la Fuente
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El historiador Ariel Gutiérrez Cabello presentó el acervo fotográfico de este autor en una conferencia en el Archivo General del Estado
Este jueves en el Archivo General del Estado, el historiador Ariel Gutiérrez Cabello compartió con el público saltillense la importancia del rescate del acervo fotográfico de Raymundo Ugarte, quien con su lente capturó la vida e historia de Parras de la Fuente.
El especialista inició la charla argumentado que, a diferencia de la popular frase, una imagen “no dice más que mil palabras”, sino que existen muchas lecturas muy diferentes entre sí para un mismo documento.
A partir de esto relató la historia de vida del fotógrafo parrense y cómo se encontró y rescató este importante acervo fotográfico, con miles de piezas que dan cuenta de personas, lugares y acontecimientos de la vida de este Pueblo Mágico en el siglo 20.
El historiador abordó los primeros años de Ugarte, quien nació en 1888, sus matrimonios e hijos hasta sus inicios en el negocio de la fotografía, que abarcó desde los retratos civiles hasta la cobertura de eventos públicos.
Destacó cómo su lente abarcó una gran variedad de acontecimientos, enriqueciendo este archivo que da cuenta no solo de la gente, sino también del progreso del municipio vecino, imágenes presentes en más de 6 mil negativos ahora resguardados por la asociación civil Memoria Viva.
Gutiérrez, ávido defensor de la fotografía como archivo histórico —fue uno de los gestores del Primer Concurso de Fotografía Antigua de VANGUARDIA—, presentó por primera vez este acervo al público parrense en noviembre de 2025. La conferencia que impartió este jueves en Saltillo se puede disfrutar por medio de una transmisión en vivo que se realizó en la página de Facebook del Archivo General del Estado.