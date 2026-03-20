Comparten la historia de Raymundo Ugarte, en fotógrafo que capturó la historia de Parras de la Fuente

Este jueves en el Archivo General del Estado, el historiador Ariel Gutiérrez Cabello compartió con el público saltillense la importancia del rescate del acervo fotográfico de Raymundo Ugarte, quien con su lente capturó la vida e historia de Parras de la Fuente.

El especialista inició la charla argumentado que, a diferencia de la popular frase, una imagen “no dice más que mil palabras”, sino que existen muchas lecturas muy diferentes entre sí para un mismo documento.

A partir de esto relató la historia de vida del fotógrafo parrense y cómo se encontró y rescató este importante acervo fotográfico, con miles de piezas que dan cuenta de personas, lugares y acontecimientos de la vida de este Pueblo Mágico en el siglo 20.