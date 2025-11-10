$!Rescatan fondo fotográfico que conserva la historia de la gente de Parras de la Fuente

Los habitantes de Parras de la Fuente disfrutaron de una emotiva y fascinante velada el pasado viernes 7 de noviembre con la presentación de un fondo fotográfico en el que se vieron reflejados. A través de miles de documentos rescatados, la memoria histórica de este pueblo queda a resguardo, un esfuerzo que fue bien recibido por la gente. Durante el evento, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Nancy Cárdenas, el historiador Ariel Gutiérrez Cabello dio a conocer detalles de la vida y obra del fotógrafo parrense Raymundo N. Ugarte Ayala, quien con su comprometida y dedicada lente capturó la vida y muerte de generaciones de habitantes de este valle.

“Una cosa que me parece curiosa es que muchos fotógrafos no se dejan retratar, pero sobre Raymundo Ugarte hay cantidad de fotografías”, expresó Gutiérrez sobre lo que han hallado de este creador. Nacido en 1888, Ugarte Ayala perdió a su padre a los 13 años y dos años después perdió a una sobrina, algo que el historiador recalcó que aunó al carácter del fotógrafo. “Me han platicado quienes lo conocieron que era un hombre serio, formal, elegante, alto, delgado, apuesto. Nos ha dejado muchos testimonios, perteneció a una familia de clase trabajadora y su vida tiene muchos pequeños misterios que lo hacen todavía más fascinante”, contó.

Con el tiempo empezó a trabajar en una oficina gubernamental, del municipio probablemente, y con el cambio de siglo comenzó a practicar la fotografía. En 1905 se casó por primera vez, para tener a su segunda esposa 15 años después, con quien no duró mucho y 5 años más tarde contrajo nupcias con una mujer a quien muchos parrenses conocieron afablemente como ‘Sarita’ y que tenía una mercería sobre la Calle Reforma. Los primeros negativos de su trabajo aparecieron alrededor de 1917 en vidrio, muy frágiles pero de los cuales aún se conservan todos. Durante décadas retrató la actividad social, política, religiosa y cultural de Parras de la Fuente, que dio pie a la existencia de un fondo con más de 6 mil negativos, en los que también figuran retratos convencionales —el historiador compartió un anuncio publicitario del Estudio Ugarte que invitaba a las familias a llevar a sus niños a retratarse “a cualquier hora”— y hasta fotografía post-mortem, muy popular en la época. Si bien Ugarte no era el único fotógrafo en Parras en la época —Gutiérrez habla de al menos otro de apellido Reyes—, las obras de sus colegas no se han conservado, lo que vuelve aún más especial este archivo.

La presentación suscitó emociones pues los asistentes no solo identificaron calles y viejos edificios de su tierra, así como algunas figuras políticas y sociales destacadas, sino también a familiares cercanos, recalcando otro aspecto de la importancia de preservar estas imágenes. En este sentido, al concluir la exposición sobre la biografía de Ugarte, Gutiérrez compartió con los presentes que el fondo está actualmente bajo resguardo de la asociación civil Memoria Viva, que lo adquirió como parte de su compromiso para conservación, mismo que se refrendó con la digitalización de todas las fotografías. TE PUEDE INTERESAR: Los jóvenes hablarán: Invitan a Encuentro de Lectores de Preparatorias en Saltillo “No queremos hacer un negocio, queremos perpetuar la memoria de Raymundo Ugarte Ayala, reconocer su trabajo. Y aquí asumimos un compromiso con los parrenses, de que el fondo está en Saltillo, está disponible [...] Entonces nadie puede reproducir ni lucrar con estas imágenes sin autorización de Memoria Viva A.C.”, recalcó el historiador, haciendo hincapié en que estas pueden ser solicitadas y utilizadas sin fines de lucro otorgándole el correspondiente crédito a su autor original. Al finalizar el evento tanto la directora del centro cultural, Rosa del Tepeyac Flores, como el propio Gutiérrez, hicieron un llamado a los presentes para preservar los acervos fotográficos familiares, recordando el ejemplo que puso el Primer Concurso de Fotografía Antigua convocado por VANGUARDIA —en el que el historiador fue coordinador— al rescatar por medio de la digitalización inéditas imágenes del pasado de Saltillo, ejercicio que podría replicarse en ese municipio.