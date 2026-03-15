Con magistral Tchaikovsky y un estreno de ensueño la OMSA deleita al público de Saltillo

Con efusivo ánimo los espectadores que llenaron el auditorio del Museo de las Aves de México agradecieron el trabajo de esta orquesta de cuerdas que llevó a escena la obra del compositor ruso con solidez, energía y fuerza.

La noche de este viernes la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) concluyó el segundo concierto de su temporada “Latidos del alma ” con una interpretación del “Souvenir de Florencia ” de Tchaikovsky que le granjeó la ovación de pie de su público.

La directora del conjunto, Natalia Riazanova, recibió a los presentes con su habitual amabilidad y apertura, dándole la bienvenida a quienes acudían por primera vez a un concierto de música orquestal y recordándoles a todos que la propuesta de la OMSA va de la mano de la emoción, por lo que los aplausos eran bienvenidos incluso entre movimientos si así lo deseaban.

No obstante esto no fue posible durante la primera obra, el “Liebeslieder-Walzer” de Johannes Brahms, cuyos valses se interpretan de manera consecutiva, lo mismo con la siguiente obra, “Petite Suite - Beautiful Flowers” de la japonesa Yukiko Nishimura, que se integró al programa en la ya conocida vena de la orquesta de presentar obras contemporáneas y estrenos poco escuchados por el público saltillense.

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Tras el intermedio —una de las pocas ocasiones en que la OMSA recurre a este elemento— se enfrentaron al Tchaikovsky, inspirado en los viajes del compositor ruso a la Toscana italiana, cuyo primer movimiento sí recibió un efusivo aplauso que Riazanova dirigió hacia los solistas, y que continuó por lo alto en los siguientes tres con intervenciones más moderadas del público, no menos entusiastas pero sí muy ávidas de continuar escuchando.