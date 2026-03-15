Con magistral Tchaikovsky y un estreno de ensueño la OMSA deleita al público de Saltillo

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Artes
/ 15 marzo 2026
    Con magistral Tchaikovsky y un estreno de ensueño la OMSA deleita al público de Saltillo
    La interpretación del Tchaikovsky le granjeó a la orquesta una merecida ovación de pie por un auditorio abarratodo. FOTO: ESPECIAL.

La orquesta de cuerdas presentó un repertorio enérgico y equilibrado con obras del compositor ruso, la japonesa Yukiko Nishimura y Johannes Brahms

La noche de este viernes la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) concluyó el segundo concierto de su temporada “Latidos del alma” con una interpretación del “Souvenir de Florencia” de Tchaikovsky que le granjeó la ovación de pie de su público.

Con efusivo ánimo los espectadores que llenaron el auditorio del Museo de las Aves de México agradecieron el trabajo de esta orquesta de cuerdas que llevó a escena la obra del compositor ruso con solidez, energía y fuerza.

La directora del conjunto, Natalia Riazanova, recibió a los presentes con su habitual amabilidad y apertura, dándole la bienvenida a quienes acudían por primera vez a un concierto de música orquestal y recordándoles a todos que la propuesta de la OMSA va de la mano de la emoción, por lo que los aplausos eran bienvenidos incluso entre movimientos si así lo deseaban.

No obstante esto no fue posible durante la primera obra, el “Liebeslieder-Walzer” de Johannes Brahms, cuyos valses se interpretan de manera consecutiva, lo mismo con la siguiente obra, “Petite Suite - Beautiful Flowers” de la japonesa Yukiko Nishimura, que se integró al programa en la ya conocida vena de la orquesta de presentar obras contemporáneas y estrenos poco escuchados por el público saltillense.

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Tras el intermedio —una de las pocas ocasiones en que la OMSA recurre a este elemento— se enfrentaron al Tchaikovsky, inspirado en los viajes del compositor ruso a la Toscana italiana, cuyo primer movimiento sí recibió un efusivo aplauso que Riazanova dirigió hacia los solistas, y que continuó por lo alto en los siguientes tres con intervenciones más moderadas del público, no menos entusiastas pero sí muy ávidas de continuar escuchando.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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