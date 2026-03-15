$!“Mamma Mía” conquista el Teatro Fernando Soler con talento de la Academia Broadway Saltillo

La presentación del musical “Mamma Mía” se llevó a cabo este sábado 14 y domingo 15 de marzo con dos funciones: 4:00 y 7:00 pm, en el Teatro de la ciudad Fernando Soler. La puesta en escena estuvo a cargo de la Academia de Teatro Musical Broadway Saltillo (ATM); agrupación de artes escénicas que incluye canto, baile y actuación, la cual tiene como principal objetivo el desarrollar valores y habilidades en niños, jóvenes y adultos. En esta ocasión nos presentaron el musical de Judy Crymer “Mamma Mía”, que aborda la historia de Sophie, quien al estar apunto de casarse, y teniendo como sueño descubrir quién es su padre para que sea él quien la lleve al altar, decide invitar a tres amigos pasados de su madre, Donna, tras leer su diario.

¨Es una obra que nos deja como mensaje el dejar ir y dar la bienvenida a cosas nuevas”, compartió Nestor Tovar, staff de ATM. La química teatral entre actores se evidenció durante todo el evento. En el escenario, una escenografía y vestuarios con predominio de la gama de colores azules y rosas vibrantes.

Las canciones que acompañaron dicha obra en su mayoría fueron interpretadas en español. Y la presentación se destacó también por bromas que conectaron y alentaron las risas del público, entre ellos, amigos y familiares que alentaron gritando los nombres de sus conocidos. Un momento clave del evento corrió con los aplausos en la canción “Dancing Queen” del grupo ABBA, interpretada en inglés. Para mayor ambientación se utilizó una bola disco que reflejó los múltiples colores de las luces del teatro.

Tal fue la emoción de los asistentes, que se interpretó una última canción antes de dar por finalizada la obra. Los actores se despidieron en grupo: primero los bailarines más grandes, después actores secundarios y por último los actores principales.

Antes de encender las luces se dieron una palabras de agradecimiento por parte del personal de ATM al gobierno del Estado de Coahuila, a la Secretaría de Cultura y al Patronato de Arte y Cultura (PARTECO), al equipo de maestros de ATM y a los padres de familia por ser cómplices de los sueños de sus hijos. TE PUEDE INTERESAR: Luto en la plástica de Saltillo: Fallece la maestra Rosa Inés Martínez de Valle De igual manera se invitó a la comunidad de adultos a participar en su nuevo grupo para mayores de 18 años. Para mayores informes, se puede contactar a la academia a través de sus redes sociales.

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